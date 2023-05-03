Челябинский студенческий театр «Профиль» при ЮУрГГПУ получил грант от Росмолодежи. Учебной студии выделят 2 498 000 рублей. Мы разузнали, на что пойдут средства и как изменится маленькое театральное пространство на ул. Энтузиастов, 13/1.
«Проект мы подавали в номинации #точкапритяжения, поэтому на средства гранта будет оборудовано новое репетиционное пространство, созданы информационно-образовательные стенды, доукомплектован зрительный зал. Для спектакля, над которым мы сейчас работаем, «Моя учительница — монстр», также будет приобретено необходимое звуковое оборудование», — поясняет Артем Курочкин, руководитель театра «Профиль».
Кроме того, на грантовые деньги получится устроить в театре фестиваль молодежной драмы, пригласить труппы из Тюмени, Екатеринбурга и Кургана. Точной даты проведения фестиваля пока нет, скорее всего, он состоится в середине октября.
Наконец, часть средств пойдет на организацию выездных спектаклей. С репертуарными постановками «Профиль» несколько раз выступал в школах, библиотеках, домах культуры Челябинска и городов области. А теперь получится выступить на фестивальных площадках в Екатеринбурге или Тюмени. Для некоторых артистов театра это будет первый большой гастрольный опыт!
Сейчас в репертуаре «Профиля» сразу несколько новых спектаклей: нежная драма «Зулали» по книге Наринэ Абгарян, сторителлинг-постановка «Мой дом» и сценическая фантазия «Большой летчик» по мотивам «Маленького принца». Зал театра вмещает не так много зрителей, успевайте купить билеты!
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