В Челябинске поставили спектакль о крокодилице, которая не любила мясо

Премьера «Фуни» состоится в Молодежном театре 6 мая

На большой сцене Молодежного театра близится премьера семейного спектакля «Фуня». Историю о девочке, которая не любила мясо, придумал драматург Алексей Житковский (на минувшей «Ремарке» над его пьесой хохотал весь зал). Он вообще считает, что в любой житейской истории должно быть много юмора, иначе «без этого неинтересно».



Почему про Фуню смешно и необычно? В первую очередь потому, что девочка Фуня — крокодил. То есть крокодилица, как ее называют с легкой руки автора. Фуня любит шоколад и мечтает научиться летать. А когда ты крокодил, задача эта становится очень сложной, почти невозможной. Да и семья у Фуни такая типичные крокодилы.



Впрочем, когда устаешь искать ответ на вопрос «почему люди (и некоторые крокодилы) не летают как птицы?», то вполне можно собраться... в космос. Тем более что Фуня уверена: крокодилы «созданы для фантазий, как солнце и луна созданы для того, чтобы отражаться в Танганьике».



За пьесу взялся режиссер Александр Черепанов (спектакли «Колыбельная Марселя Марсо», «Ван Гог. Автопортрет», «Душа подушки» и т. д.). Ему предстоит показать, как жить крокодилом, мечтать и не сдаваться, находить друзей, искать поддержки у взрослых, собираться в космос, еще и шутить на эту тему.



Вместе с Надеждой Осиповой, художником-постановщиком спектакля, Черепанов создает яркий и смешной мир семьи крокодилов. Где важные зубастые взрослые в стильных костюмах, детки в розовом и блестках. А вот найдется ли место среди кровожадных родственников доброй и мечтательной девочке? Любопытно, ведь не только крокодилы в такие ситуации попадают.



Премьера семейного спектакля (6+) намечена на 6 и 7 мая, в 11:00 и 14:00.

