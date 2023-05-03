В Челябинской филармонии пройдет благотворительный спектакль

На сцене сыграют «Гордость и предубеждение»

13 и 14 мая в концертном зале имени Прокофьева пройдет благотворительный спектакль «Гордость и предубеждение». Новая постановка Благотворительного фонда «Зеленый театр», в которой соединились классика мировой литературы, написанная еще 220 лет назад, и новое прочтение в жанре фарс. Все вырученные средства от постановки пойдут на озеленение театрального сквера ЧелГУ.



Сегодня произведение не только не теряет актуальности, но и приобретает новый смысл. По-прежнему нас в жизни окружают сплетники, которые следят за нами в соцсетях, а желающие выйти замуж за миллионера создают курсы и чек-листы.

Режиссеры постановки — Вячеслав Харюшин и Андрей Заостровский. В спектакле участвуют непрофессиональные актеры — учителя, врачи, предприниматели, чиновники, лидеры общественного мнения и другие неравнодушные жители нашего города.

«Зеленый театр» — сообщество активных челябинцев, которые хотят озеленить город своими силами. На все вырученные с мероприятий деньги закупаются именные деревья, которые высаживаются актерами и зрителями в аллеях и скверах Челябинска.

