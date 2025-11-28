Челябинский режиссер завершает работу над спектаклем «Балаганчик» спустя 35 лет

Постановка оживет на сцене Челябинского театра кукол

В Челябинском театре кукол готовится спектакль «Балаганчик», основанный на произведениях Александра Блока. Это скорее череда связанных атмосферой сцен, чем история с понятным последовательным сюжетом. Но несмотря на это, картинка завораживает — мы уже побывали на репетиции, поэтому можем с уверенностью об этом говорить. Ставит «Балаганчик» челябинский режиссер, художник и мастер-кукольник Виктор Плотников. За несколько дней до премьеры журналист Первого областного информагентства встретился с мастером, чтобы узнать, как рождались образы и какому зрителю нужен «Балаганчик».

Спектакль «Балаганчик» — это синтез романсов, персонажей Блока и сложных кукол — механизмоидов, как их сам называет Виктор Плотников. По правде сказать, на челябинской сцене появится не абсолютно новый материал, а оформленные наброски, которые режиссер собирает уже 35 лет.

«Когда только окончил университет и начинал делать самостоятельные работы, я увлекался городским романсом XIX и XX века, адаптировал Блока. И тогда у меня была история с „Балаганчиком“, но он не был цельным спектаклем, он вообще не был спектаклем как таковым. Было несколько номеров, которые потом влились в другой спектакль, который назывался „Женские песни“. И тут подошло такое время, что я решил закончить работу, которую мы с композитором Татьяной Алешиной начинали более 30 лет назад», — рассказал Виктор Плотников.

К «Балаганчику» в Театре Вольховского музыку тоже писала Татьяна Алешина. А еще она подарила спектаклю романсы, которые поют герои Арлекин и Пьеро.

На челябинской сцене постановка появилась после того, как театр сам обратился к Виктору Плотникову и предложил создать работу, которую будут давать в Челябинске. Для понимания: хоть режиссер и живет здесь, но его спектакли увидеть на Южном Урале нельзя. Три года назад, на очередном фестивале «Соломенный жаворонок», Театр Екатеринбурга привез спектакль «Собака-камень», его дали пару раз — и все, челябинцы снова остались без постановок мастера с мировым именем.

Итак, Челябинский театр кукол позвал Виктора Плотникова. Вот только эти события совпали с не самыми приятными — режиссера начали выгонять из собственной мастерской. Ранее мы писали об этом: Виктор почти 20 лет создавал кукол и декорации на чердаке своего дома, но в прошлом году несколько человек начали жаловаться на мастерскую в городские службы. И вот — мастер остался без помещения, поэтому всех кукол пришлось перевозить по разным местам. Работы к «Балаганчику» режиссер поначалу отправил в музей Образцова, а после предложения челябинского театра привез обратно на Южный Урал.

«Я обычно с театрами работаю так: высылаю список тем, которые были бы мне интересны. Для челябинского театра среди них был „Балаганчик“, я предложил сделать эту работу. И в работе над этим спектаклем я не пошел ни на какие компромиссы, практически вся постановка, на 90−95%, сделана мной. У „Балаганчика“ тяжелая судьба, но я люблю такие мистические цифровые истории. И то, с чего начал много лет назад, я захотел закончить так, как вижу», — поделился режиссер.

Как мы уже сказали, такового сюжета в «Балаганчике» нет. Арлекин и Пьеро путешествуют по мрачному Петербургу, наблюдают за мистическими картинами из жизни города и поют свои трагичные романсы. Арлекина играют Елена Блажеева или Елизавета Борок, Пьеро — Федор Псарев или Антон Ничеухин, в зависимости от состава.

«В „Балаганчике“ Блока сюжета ведь тоже никакого нет — там мир искусств, где все показано образами. Я и сам не знаю, почему привязался к этому „Балаганчику“, потому что мне, в общем-то, и поэзия чужда, и Блок как таковой. Я тут гулял в Питере, наткнулся на его квартиру и увидел там кораблик с паровым двигателем, спаянный из металла, подозреваю, что самим Блоком. Я подумал, что, если бы он занимался этим, он бы мне был больше симпатичен», — признался кукольник.

Тем не менее, весь дух произведения Блока сохранился. Начало XX века, когда написаны стихи Блока, было временем инфернальным (вспомнить только спиритические сеансы), мультикультурным. Режиссер взял за основу поэзию, атмосферу эпохи и добавил свои образы. Так родились куклы журавля и богомола.

«Почему журавль и богомол? Да я не знаю почему. Я начал делать кукол, смотрю — а они получаются японские. И я даже попросил композитора Татьяну Алешину, которая уже написала романс к этой сцене, внедрить в музыку „немного Японии“. Для меня такой номер не является никакой препоной, ничего в нем мне не мешает. Мне нравится смешивать стили. Может быть, поэтому я и взялся за этот материал — он позволяет быть свободным», — отметил Виктор.

Перед премьерой спектакль дорабатывается и меняется прямо в процессе репетиций. По словам Виктора, артисты даже признаются, что видят во сне, как нужно сыграть или какой жест рукой лучше сделать. Не будем раскрывать все карты, но расскажем о некоторых деталях, куклах и декорациях. В спектакле, помимо богомола и журавля, есть механический бездомный пес (от которого даже растрогался исполнитель одной из ролей), дом из тубы, монстры из старых киноаппаратов. По словам Виктора, эта работа находится на грани театра и уже чего-то другого. Как по нам — какой-то магии, оживляющей механизмы.

«Я первый раз в таком участвую, чтобы одновременно и петь, и очень много взаимодействовать с куклой. Куклы непростые, некоторые системы я первый раз увидела и взяла в руки. Например, у Арлекина сначала на руку надевается основа, затем сама кукла. Понять, как она работает, конечно же, было сложновато, но ничего, все в процессе потихонечку осваиваем», — поделилась на репетиции актриса Елизавета Борок.

А вот судьбу спектакля Виктор Плотников не загадывает, потому что знает — это всегда непредсказуемо. Его спектакль «Дон Кихот», хорошо принятый критиками, в Екатеринбурге идет редко. Некоторые спектакли же, на которые он и подумать не мог, остаются в репертуарах годами.

«Я всегда говорю, что судьба спектакля вообще непредсказуема. Можно положить все силы на создание и отдаться работе полностью, но надеяться на то, что спектакль будет жить долго, невозможно», — считает мастер.

Поэтому спектакль идет на малой сцене — по словам мастера, лучше маленький зал полный стремящихся в него людей, чем большой зал, где не выкупаются билеты. «Балаганчик» не для того, чтобы прийти, развеселить себя и уйти. Зритель должен отбросить все свои представления и шаблоны о классическом театре и погрузиться в эту мультижанровую историю с ее образами. Премьера — уже 29 ноября. Затем постановку сыграют 30 ноября, 2, 3 и 4 декабря (12+).

Добавим, что последняя работа Виктора Плотникова «КвинПикS», поставленная в Театре кукол Республики Карелия, вошла в шорт-лист «Золотой маски» по итогам прошлого театрального сезона.