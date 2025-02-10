В Челябинске поставили спектакль о том, как люди предают людей

Однажды рыба эволюционировала и научилась жестокости

Одна из последних премьер этого сезона в Челябинском театре современного танца — «Однажды рыба встала и пошла». Это целая пластическая эволюция человека, которую претворил в жизнь хореограф Дмитрий Чегодарь. О чем новый спектакль и какие эмоции он вызывает, разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Современный танец без слов, субтитров или каких-то подсказок — вещь не самая очевидная для понимания. Каждый зритель видит в спектакле что-то свое, прорабатывает это по-своему. Поэтому доверять суждению корреспондента — спорно, ведь оно тоже будет субъективно.

Постановка условно делится на части, и каждая — не со счастливым концом. Вначале мы видим людей в голубых, синих, зеленых спортивных костюмах. Они плывут в своем море, живут жизнью, будто не задумываются об изменениях. Но уже понимают, что их ждет какое-то развитие: не зря же зрителю показывают интерпретацию рисунка из учебника биологии с эволюцией человека.

Но, кажется, приходит время снять кожу, чешую. Стать другим, выйти на берег даже под страхом задохнуться. И не всегда это происходит добровольно. Девушки становятся жестче, грубее. Они кидают и отталкивают парней, будто говоря: «Ты слабый. Ты ни на что не годен. Иди, пожалею. А, нет, вру, еще раз покажу, как просто ты упадешь». Они подзывают мужчин, обещая надежду, и каждый раз бьют в спину.

Может быть, это и мотивировало «рыбу» снять свой спортивный удобный костюм и показать свое нутро. Выйти из зоны комфорта и раздеться догола. Попробовать противостоять жестокости. Не плыть по течению, а ползти против, затем встать, чтобы сделать первые шаги. Если не получится — не страшно, можно претвориться эмбрионом и ненадолго забиться в свой мирок, чтобы потом снова попробовать идти и дышать. Или довериться другому, когда не сможешь хватать ртом воздух.

Возможно, кто-то будет до конца бороться за нас, нашу душу. Будет делать нам «искусственное дыхание», чтобы мы выжили в этом жестоком мире, к которому не были готовы. Несколько минут на сцене мы видим только одну пару: девушка отчаянно хватается за мужчину, помогает ему дышать, заставляет вставать в поддержки. Кажется, вот оно: люди стали людьми, научились чувствовать, любить. В это же время, вместе с любовью, рождается и жестокость.

Не бросим ли мы того, кто так упорно спасал нас? Не променяем ли на возможность быть «со всеми и как все»? Спектакль выглядит как эволюция человека, как то, что рыба миллионы лет назад встала, а человек тысячи лет назад начал танцевать. Но финальный танец, когда мужчина уходит от той, что спасала и дарила дыхание, выглядит как предательство: «Спасибо, конечно, детка, но жизнь жестока. Помогла? Теперь себе помоги. Ты — пройденный этап. И я иду дальше». Танцор присоединяется к веселой надменной компании с выпивкой. А девушка остается лежать одна на полу. Как рыбка, выброшенная на берег. И уже не дергающая плавниками или хвостом.

Так рыба встала и пошла. Так человек научился бросать человека.