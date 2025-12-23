«Щелкунчик» Челябинского театра оперы и балета пополнился несколькими дебютами

Главные роли получили Дарья Демченко, Александр Кочетков, Юлия Хрусталева и Данил Уразаев

В Челябинске стартовали показы балета «Щелкунчик» в Театре оперы и балета имени Глинки. В этом году зрители вновь увидят постановку в редакции народной артистки России Татьяны Предеиной. Напомним, премьера ее прочтения состоялась в прошлом сезоне, тогда спектакль пополнился новыми героями, хореографическими сценами, баталиями мышей и солдатиков. Но и в этом году театр подготовил сюрпризы. Какие — выяснял корреспондент ИА «Первое областное».

Главная новость — в «Щелкунчике» сразу несколько дебютов. Во время старта показов, 21 декабря, в главных ролях впервые вышли солисты театра Данил Уразаев и Юлия Хрусталева. С недавнего времени они стали исполнять в Театре имени Глинки главные роли: вместе их можно увидеть в «Сказках Гофмана», «Жизели». Также Юлия Хрусталева исполняет роль Надежды Дуровой в балете «Гусарская баллада».

А еще в этом году в ролях Мари и Щелкунчика дебютируют Дарья Демченко и Александр Кочетков.

«К роли я подготовился в кратчайшие сроки вместе с великолепной партнершей Дарьей Демченко. Обычно я исполняю более характерные партии, как, например, Абдерахман из „Раймонды“, а роль принца Щелкунчика более классическая. Танцевать в таких историях намного сложнее, здесь надо нести другой образ, другое наполнение», — поделился солист балета Александр Кочетков.

Дарья Демченко нам призналась, что волнение перед выходом в новом образе есть, но подвести зрителей нельзя. Артистке хочется нести атмосферу волшебства и праздника, поэтому на переживания времени просто нет.

«Эта партия такая нежная, чувственная, интересная. И сам „Щелкунчик“ — это чудо и радость, которые мы дарим зрителям. Соответственно, хочется показать все красиво, нежно, сказочно», — отметила балерина.

Также в этом году на сцену выйдут совсем новички — учащиеся колледжа. Они сыграют в постановке детей, приглашенных на праздник в дом господина Штальбаума, отца главной героини Мари.

«В спектакле занята вся балетная труппа, полный состав оркестра. Заняты учащиеся нашего хореографического колледжа, они исполняют сами себя, поэтому им не нужно ничего изображать. Игра в „Щелкунчике“ для них как билет в будущее. Я тоже до сих пор помню, как исполняла партию Маши, учась в хореографическом училище», — рассказала прима Татьяна Предеина.

И конечно, челябинцы увидят знакомый дуэт Виктории Дедюлькиной и Алексея Шакуро — они уже не первый год выходят в сказочной постановке.

А еще в этом году в спектакле обновили световое оформление. Получается, что спектакль засверкал в новом свете, новыми красками. Для такой работы в Челябинск приехал автор декораций и костюмов Дмитрий Чербаджи. По его словам, оборудование челябинского театра позволяет добавить разные эффекты, чтобы спектакль стал выглядеть еще интереснее.

Напомним, челябинцев ждет еще 17 показов «Щелкунчика»: по одному 23, 24, 27 декабря, 4 и 5 января; по два — 28, 29, 30 декабря, 2 и 3 января. В бельэтаж и на балкон места распроданы, а вот партер на многих показах остается полупустым.