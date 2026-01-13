Челябинский балет «Щелкунчик» за новогодние праздники собрал 14 тысяч зрителей

Все 17 показов прошли при практически полных залах

Знаменитый спектакль «Щелкунчик» Чайковского, который дают в Челябинском театре оперы и балета, за новогодние праздники посетили 14 тысяч человек. Об этом Первому областному информагентству рассказали в самом театре. Получается, что на каждом из 17 показов было примерно по 820 зрителей, тогда как зал насчитывает 894 места.

«Балет Петра Ильича Чайковского — самое известное воплощение сказки Гофмана „Щелкунчик и Мышиный король“ в мировой культуре. Спектакль действительно пользуется большим спросом, и без него невозможно представить новогоднюю афишу», — рассказали в пресс-службе Театра имени Глинки.

«Щелкунчик» и правда стал пользоваться бешеной популярностью в последние годы — балет собирает полные залы по всей стране, а в Большом театре билеты на несколько дней раскупают буквально за пару часов.

Как рассказали нашему корреспонденту, в Челябинске самые недорогие места начинают скупать сразу на старте продаж. В 2025 году, кстати, продавать билеты начали рекордно рано — в начале июля. В 2026 году точный месяц открытия продаж пока неизвестен, но точно не раньше окончания текущего театрального сезона.