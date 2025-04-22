В Молодежном театре Челябинска запустили экскурсии по закулисью

Первая пройдет 23 апреля

Молодежный театр подхватил тренд других челябинских театров и запустил постоянные экскурсии по закулисью (6+). Первые запланированы на 23 и 30 апреля, сообщают в театре.

По изнанке театра проведет сотрудник Максим Власов. Он расскажет об истории здания, где в начале XX века располагался Народный дом, как устроена сцена и пространство вокруг нее, что происходит за кулисами во время спектакля, а также кто и как создает постановки. Продолжительность экскурсии около часа.

Напомним, в Челябинске экскурсии по театрам уже запустили Камерный, драма, оперный и Театр кукол. В закулисье последнего побывал наш корреспондент, чтобы узнать, как ночуют марионетки и оживают ли они по ночам.