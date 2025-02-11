«Урал Опера Балет» привезет в Челябинск «Набукко» и «Сказки Перро»

Артисты приедут с гастролями в конце мая

В Челябинске выступят артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Привезут сразу две постановки: балет «Сказки Перро» и оперу Джузеппе Верди «Набукко». Афиша спектаклей уже появилась на сайте челябинского оперного.

Гастроли будут обменными, по программе Минкульта России. Ранее корреспондент ИА «Первое областное» сообщал, что челябинцы в апреле повезут в Екатеринбург «Бал-маскарад», «Раймонду» и «Анюту».

«Урал Опера Балет» выступит на челябинской сцене в мае. Так, первой, 22 мая, покажут оперу «Набукко» (12+). Она основана на Библии и рассказывает о бедствиях евреев, их пленении вавилонянами, а затем — отпущении на родину царем Вавилона Навуходоносором II. Главный герой Набукко в начале оперы — вавилонский царь, который оскорбляет веру иудеев и называет себя богом. В наказание за дерзость он лишается рассудка. В Екатеринбурге решили сместить центр повествования с Набукко на его вторую, внебрачную дочь Абигайль, которая, узнав о своем низком происхождении, отвергает отца и захватывает власть.

Затем 24 и 25 мая артисты сыграют «Сказки Перро» (12+) — балет по мотивам «Кота в сапогах», «Красной Шапочки», «Синей Бороды» и «Мальчика-с-пальчика». Это спектакль о том, что сказки бывают добрыми и жестокими, что красавицы и чудовища иногда совсем не такие, какими выглядят, и что никакая внешность не лишает права радоваться, горевать и любить.