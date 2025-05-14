Николай Цискаридзе привезет в Челябинск выпускников Академии Русского балета

Артисты закроют фестиваль «В честь Екатерины Максимовой»

В июне на челябинский фестиваль балета впервые приедет Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой. Ученики проведут на сцене Театра имени Глинки выпускные концерты (6+), сообщает в своем телеграм-канале Николай Цискаридзе.

«Это будут первые гастроли моих учеников и учениц и сразу — в сердце страны, регион, который объединяет две большие части нашей Родины! Для меня большое счастье, что жители соседних городов, в том числе Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Златоуста, Миасса, могут тоже приехать в Челябинск на встречу с нами. Отдельное спасибо за эту возможность губернатору Алексею Текслеру и его супруге Ирине», — написал Николай Цискаридзе в соцсетях.

Спустя пять часов после сообщения Николая Цискаридзе о выступлении челябинцы разобрали почти все билеты на оба дня спектаклей, 21 и 22 июня.

Напомним, два месяца назад общественный деятель Ирина Текслер встречалась с Николаем Цискаридзе в Санкт-Петербурге. Тема встречи не раскрывалась, но в своем телеграм-канале Ирина Текслер написала: «Есть у меня одна мечта, о которой пока я не могу всем рассказать. Но верю, что вскоре она осуществится! Ведь Челябинск — культурная столица Урала».

Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Выступление Академии Вагановой завершит XVI Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». В первом отделении будут играть премьеру — «Белый акт» из балета «Лебединое озеро» Чайковского. В последний раз «Белый акт» в академии исполнялся 30 лет назад. Во втором отделении гости фестиваля обещают сюиту из балета «Пахита» в редакции Николая Цискаридзе. Ее показ посвятили 30-летию педагогической деятельности Цискаридзе и первому в творчестве мастера выпуску женского класса.

Напомним, в этом году на фестивале выступят театры Санкт-Петербурга, Республик Саха и Марий Эл. А Челябинский театр оперы и балета представит премьеру «Кармен».