Жители России завидуют челябинцам из‑за приезда Николая Цискаридзе

В соцсетях артиста посты про гастроли набирают сотни комментариев

Пока Николай Цискаридзе продолжает рассказывать в своем телеграм-канале про Челябинск и делиться видео с лепки пельменей и Музея изобразительных искусств, жители России оставляют ему комментарии с восхищенными отзывами о Южном Урале и завидуют челябинцам, что они стали зрителями выступлений Академии Вагановой. Что пишут Николаю Цискаридзе — рассказываем.

Так, многие делятся, что рады за челябинцев, и пишут, что ждут Николая Цискаридзе и в своем городе: «Повезло же Челябинску», «Приезжайте в Волгоград! Мы тоже хотим вашу творческую встречу», «Приезжайте к нам во Владикавказ! Как давно Вы у нас не были», «Спасибо, Николай Максимович! У нас большая страна и не многие могут приехать в Москву и Санкт-Петербург. Вы делаете благородное дело, приобщаете к прекрасному наших людей», «Сегодня повезло родному Челябинску. А в „Сириусе“ тоже помнят ваш приезд, тепло и искренность!».

Отдельно многие пишут, что для региона это уникальная инициатива, и передают свое уважение губернатору, инициировавшему гастроли и соглашение о сотрудничестве: «Какой хороший губернатор. Челябинцы, мыслями мы с вами», «Правильный губернатор, молодец», «Спасибо губернатору! Это не просто соглашение — это огромный вклад в будущее и нашего города, и нашей молодежи».

«Всё от инициативы умных, неравнодушных руководителей. Это культурный прорыв просто! И люди это ценят, благодарны. Браво, Николай Максимович, за Ваше отношение к людям, старание, скромность, не чванливость, за огромнейший проделанный не только труд, но и путь. Пусть впереди будет только свет», — поделилась Людмила.

Делятся своими восхищенными отзывами и челябинцы:

«Спасибо, Николай Максимович, за Ваш труд, за вложение души, сердца, любви в свою работу и в своих детей! И Вам, и Вашим ученикам всего самого наилучшего, новых свершений, побед и достижения вершин. Спасибо огромное за спектакли в Челябинске. Урал благодарен и будет ждать с нетерпением новых встреч!» — написала Юлия.

«Браво, маэстро, браво Николай Максимович! Это было неописуемо божественно. Какое филигранное выступление, а костюмы — это что-то феерическое, необыкновенные. Есть еще мастера, кто может создать такое чудо. Я была абсолютно счастлива, что увидела Николая Максимовича живьем, услышала его голос. Он, как всегда, прекрасен, намного лучше, чем по телевизору. Спасибо за чудесный спектакль, надеемся, что когда-нибудь увидим еще. Я думаю, что Челябинск не ударил в грязь лицом и достойно встретил Николая Максимовича, главное, чтобы ему понравилось. Ну а мы благодарили всех участников спектакля нашими долгими аплодисментами. Хочу сказать, что в Челябинске очень взыскательная публика и если мы аплодировали стоя, значит это было шикарно. Наша область большая и, несмотря на это, некоторые приехали из самых дальних уголков и смогли увидеть это чудо», — отметила Тина.

Кто-то ехал и из других регионов. Так, зрительница Яна написала: «Мы с мужем приехали из Екатеринбурга и получили невероятное удовольствие». А Валентина поехала на спектакль вместе с дочкой из Оренбургской области: «Мы с дочкой приехали из города Орска. Как узнала, что в Челябинске будет выступление, сразу взяла билеты. Впечатления не передать словами. До мурашек и слез, это стоило того. Спасибо за эту высокую планку, которую Вы задаете, Николай Максимович, и за волшебную, вечную красоту, которую несете в наш бренный мир».

Еще одна зрительница, Елена, специально к выступлению написала портрет маэстро и сшила под него сумку. Челябинка смогла вручить подарок лично в руки Николаю Цискаридзе и получить автограф в книге.

Фото: Елена Ф.