Книга Алексея Иванова, действие которой разворачивается в Челябинской области, выйдет в ноябре

Издательство анонсировало роман «Вегетация»

Новая книга Алексея Иванова «Вегетация» выйдет в ноябре. Издательство «Альпина» анонсировало книгу, показало обложку и даже несколько разворотов, один из которых — начало главы под названием «Соцгород Магнитка». Действие романа будет происходить на Урале, в том числе в Челябинской области.

На этот раз писатель обратился к жанру фантастики. Главные герои, бригада лесорубов, будут пробираться по лесным чащобам Урала к таинственной горе Ямантау. Вокруг — мертвые города и брошенные дома, заросшие дороги, недымящие заводы и мутировавший лес.

«Лес живет своей жизнью. Он ополчился на цивилизацию: в его дебрях скрываются чумоходы — обезумевшие машины, и люди здесь теряют свою биологическую природу. Впрочем, только ли биологическую?.. Бригады лесорубов не лучше окружающего их мира: они друг другу конкуренты и между ними — война», — сказано в аннотации.

Это роуд-муви и постапокалипсис под одной обложкой, где российская глушь — один из главных действующих героев.

В издательстве ожидают появления книги на складе в ноябре.

Напомним, новую книгу об Урале Алексей Иванов анонсировал летом в Челябинске. Мы побывали на встрече и узнали, какой бренд нужен Челябинской области и понравился ли писателю второй сезон сериала «Пищеблок».