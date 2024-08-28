Писатель Алексей Иванов о челябинской идентичности, современной литературе и втором сезоне «Пищеблока». Часть 2

Почему Сорокин — не писатель века, а заводы — отличный вариант для имиджа города

Ровно через месяц в Челябинск съедутся писатели и книжные издательства на ставший уже традиционным литературный форум «Рыжий фест» и Южно-Уральскую книжную ярмарку. В прошлом году столицу Южного Урала посетил Алексей Иванов — автор кинематографических «Сердца Пармы», «Тобола», «Пищеблока» и, конечно, пропившего глобус «Географа». Тогда наши корреспонденты узнали у писателя, откуда берутся идеи, понятен ли уральский менталитет за рубежом и нужен ли мат в книгах и фильмах. Этим летом Иванов вновь приехал в Челябинск. Наша журналистка побывала на этой встрече. Делимся с вами второй частью мнения автора, на этот раз — о современной литературе.

О КНИЖНОМ РЫНКЕ, ФИЛЬМАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Экранизация — вторая жизнь книги

— Сейчас, в XXI веке, произведения должны существовать сразу в нескольких форматах. Авторы должны писать так, чтобы из романа получались аудиокниги, видеоигры, спектакли, косплеи. Если из романа можно все это сделать, значит, роман существует полноценно. А какая экранизация моих работ любимая, невозможно сказать. Это как назвать любимого ребенка: никто же не скажет, что лучший первый, потому что он круглый отличник, или третий, потому что он кандидат в мастера спорта по шахматам. А четвертого не любят, потому что он вечно сопливый. Нет, ты любишь всех, каждого — за что-то свое. Точно так же и с произведениями.

О предстоящей книге и планах на будущее

— Я заканчиваю сейчас фантастический роман о будущем. Действия происходят примерно на Южном Урале: у Банного озера мои герои перейдут из Челябинской области в Башкирию, и там будет развиваться сюжет. Эта книга — не точное описание будущего, прогноз, футурология. Я не пишу романов-предсказаний. Обычно авторы берут некоторые тенденции из настоящего и доводят их до абсурда, перенося в некое будущее. Вот в таком виде и я пишу. А составлять прогнозы — неправильно, потому что, во-первых, все равно промахнешься, а во-вторых, прогнозы надо делать, исходя из огромного количества данных, а одному человеку собрать все это просто невозможно.

В будущем я обязательно что-нибудь напишу о Челябинской области. Мне у вас очень нравится, здесь огромный кладезь сюжетов, разнообразие фактур, ландшафтов. Меня страшно привлекает тема самоцветной лихорадки в Ильменских горах. А еще — Кыштымская авария, Кыштымский змей. Истории о Челябинской области интересны, я хотел бы о них рано или поздно написать.

О современных писателях

— Кто из писателей будет олицетворять наш временной период? Мне почему-то кажется, что наше время будут судить не по Пелевину и Сорокину. Хотя многие считают, что Сорокин — главный певец современной России. Мне кажется, что дело в том, что мы неверно формулируем основную драму эпохи, основной вызов, который предъявляет для нас время. Основной конфликт в нашем времени, основная суть нашей эпохи — это разделение полномочий человека и машины, конфликт техники и живого организма. Наши взаимоотношения с интернетом и высокими технологиями определяют пути нашего развития. Интернет как способ коммуникации преобразует человеческое сообщество и формирует какую-то новую историю, про которую мы ничего еще не знаем. И вот это является главной травмой нашего времени. И это отразил, разумеется, не Владимир Сорокин.

Об этой проблеме я знаю сравнительно немного произведений. Одно из таких — роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе». О чем этот странный роман? О том, как мы живем в реальном мире, но по законам виртуального. Потому что в виртуальном мире мы легко можем убивать людей: писать оскорбления, портить настроение, ломать жизни. Делая это, мы не становимся психопатами и дикими людьми, мы сохраняем культуру, социализацию и понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Все это сочетается в нас странным образом. И Сальников просто эту ситуацию из виртуального мира перенес в реальный. Вот по таким романам люди будущего смогут судить о том, что было у нас в головах, чем мы жили, что было главной проблемой нашего времени.

Ко второму сезону «Пищеблока» я отношения не имею!

— Я продал права на продолжение, и если сценаристы что-то напридумывали, то они это и сделали. Я считаю, что второй сезон вышел слабее первого, потому что авторы не учли тех заделов, которые есть в первом. Суть первого сезона, фишка что ли, была в том, что советские вампиры спасали себя от солнца пионерскими галстуками, красными звездами, серпами и подобными вещами. А во втором сезоне эта фишка была проигнорирована. В таком случае непонятно, ну а зачем вообще вся эта история. Ну вампиры, да. Мало, что ли, историй про вампиров? А тут они были советскими. А во втором сезоне остались просто вампирами… Поэтому, наверное, не так интересен второй сезон. Хотя по качеству он нормально сделан.