В следующем году набережная в Челябинске будет продлена до «Родника»: участок от улицы Энгельса до Северо-Крымской, а также в районе Университетской набережной. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии. Он назвал развитие сети набережных заглавным проектом следующего года.

Губернатор отметил, что получает обратную связь от гостей Челябинска, впечатленных тем, как за последние годы преобразился город, стал светлее, современнее и комфортнее, а также рассказал, что сам подбирал камни для нового Сада камней.

«В следующем году мы планируем строить новые набережные: от улицы Энгельса до Северо-Крымской, возможно, успеем включить в план набережную от Свердловского проспекта до Энгельса. Это будет строительство за счет внебюджетных средств. У нас сеть набережных дойдет от нынешних набережных до „Родника“, до улицы Северо-Крымской. Это будут новые набережные, без гранита и бетона — такой парковый ландшафт с мостиками», — заявил Алексей Текслер.

Набережная в подобном парковом стиле уже есть на озере Смолино, в магнитогорском парке «Притяжение». Таким образом, по словам губернатора, набережная в Челябинске закономерно становится современным прогулочным пространством, центром притяжения в мегаполисе, как это и должно быть.

Параллельно будет начата работа по очистке реки Миасс, основной проблемой которой остаются донные отложения.

«Это одна из главных задач на следующий год. Мы серьезно преобразим Миасс эстетически, и, конечно, это необходимо по экологическим причинам. Серьезно займемся и ливневыми стоками, которые влияют на состояние реки. Таким образом, это комплексная задача», — отметил Алексей Текслер.

Мэр Челябинска Наталья Котова, которой губернатор задал прямой вопрос по новым участкам набережной, пояснила, что в районе ЖК «Манхэттен» строительство будет вести застройщик, а в целом весной работы начнутся на всех участках.