В Челябинске улицу Чичерина продлят до набережной реки Миасс

Новая дорога улучшит проезд к крупным спортивным объектам

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил торги по поиску подрядчика на разработку проектно-сметной документации по строительству автодороги по улице Чичерина от Университетской Набережной до Набережной Николая Патоличева. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Необходимо подготовить проектно-сметную документацию по строительству автомобильной дороги в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Челябинска, с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов»,— следует из техзадания.

Планируется разместить по две полосы в обе стороны движения. Ширина каждой полосы — 3,5 метра. У «спортивного города» будет свой заезд. От этой дороги будут расходиться пути к многоуровневому паркингу, энергоцентру, «РМК-Арене», пешеходному мосту. Проектом предусмотрены стоянки.

До разработки проекта подрядчик должен провести инженерно-геодезические и экологические изыскания. Начальная стоимость контракта составляет 11,4 миллиона рублей.

Проект должен включать устройство тротуаров, велодорожек, наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения. Подрядчику необходимо выполнить требования по безопасности объекта для транспортных средств и людей. Особое внимание в документации заказчика уделено озеленению вдоль автодороги.

«Предусмотреть размещение лиственных и хвойных деревьев, кустарников, газонов — с применением многолетних трав. Также рассмотреть возможность применения сортов деревьев из других регионов с подтвержденной приживаемостью»,— говорится в документации.

Заявки на торги принимаются до 10 апреля. Новая дорога станет ключевым проездом к объектам «спортивного города», который включает в себя центр тенниса, экстрим-парк и «РМК-Арену».

Недавно в Челябинске началось строительство вантового пешеходного моста через реку Миасс. Мост будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенность — отсутствие гибких несущих элементов.

Отметим также, что территорию возле «РМК-Арены» благоустроят. Там установят амфитеатр и высадят цветущие деревья.