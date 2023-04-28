В Челябинске расширят территорию Арт-сквера на набережной

Новое общественное пространство появилось осенью 2021 года

Благоустройство Арт-сквера, открытого на новой набережной осенью 2021 года, продолжится. Общественное пространство продлят до улицы Свободы. Увеличение зоны рекреации обсудили на публичных слушаниях в челябинском Доме архитектора, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Инициативу властей одобрили, скоро будет образован земельный участок.





«Представляю проект внесения изменений в правила застройки и землепользования в отношении участка на набережной. Все это место прекрасно знают. Развитие Арт-сквера будет идти в восточную сторону до улицы Свободы. Участок включен в деловую зону и является объектом рекреации. По генплану это также озелененная территория. Приводим документы в соответствии с генеральным планом»,— рассказал замначальника городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов.

Распоряжение о подготовке документации по планировке территории Арт-сквера мэрия Челябинска публиковала в январе этого года. Чем наполнят новую часть популярного общественного пространства, пока что не известно.





Напомним, Арт-сквер на новой набережной в историческом центре Челябинска открыли 18 сентября 2021 года. Общественное пространство оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. В Арт-сквере есть игровой комплекс, сцена для мероприятий, многочисленные скамейки, небольшие заведения общепита. Территория сразу стала популярной. Там проводятся различные городские мероприятия.