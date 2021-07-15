Один месяц и пять дней остается до открытия главной набережной в Челябинске

Пешеходная зона у «Мегаполиса» откроется еще раньше — 1 августа

Накануне открытия знаковых прогулочных зон Челябинска журналисты Первого областного информационного агентства посмотрели, на каком этапе работы, попытались оценить, закончат ли их в срок и какие приятные сценарии городского досуга откроются челябинцам.



Через две недели, 1 августа, должна открыться прогулочная территория вдоль Миасса у «Мегаполиса» — от Свердловского проспекта до улицы Красной.

20 августа — торжественное открытие набережной от филармонии до бывшего конгресс-холла.

Свернуть с улицы Красной на парковку к «Мегаполису» нельзя: ни сейчас, пока ведутся работы, ни когда-либо потом. Проезжая часть у реки стала тотально пешеходной зоной. Здесь можно будет проехать только на велосипеде, самокате, моноколесе.



Мы прогулялись по набережной у «Мегаполиса» с главой Центрального района Виктором Ереклинцевым



Казалось бы, очевидная мысль — набережная в большом городе должна быть пешеходной — требовала дискуссии о местах для парковки. Бизнес волновался, что территория, недоступная для машин, станет непривлекательной. Управление архитектуры Челябинска настаивало: на развитие бизнеса работает только пешеходный трафик.

«Это общеевропейский тренд. Парковки не работают на развитие бизнеса. Мы точно такой же вопрос обсуждали, когда обустраивали бульвар на проспекте Ленина. Ерунда, что бизнесу невыгодны места, недоступные для машин. Все наоборот! И посмотрите, какие на Ленина появились чудесные летние кафе», — подтверждает глава Центрального района.

Легкость ограждения обманчива: это сложное инженерное сооружение, закрепленное так, чтобы его невозможно было раскачать. Точно такое же, от того же производителя — компании «СМК-ПРАЙМ» из Екатеринбурга — установлено и от филармонии до конгресс-холла



Старые уродливые бетонные блоки демонтированы. Открыт вид на воду. Это принципиально новое решение пространства у реки, которого так долго ждали горожане. На набережной за «Мегаполисом» уже смонтировано прозрачное ограждение, металлическое и даже изящное.

Впервые в истории Челябинска у горожан будет возможность принять удобное положение сидя или полулежа и созерцать водную гладь.

Это первые скамейки из сосны, пока они стоят хаотично



На трехстах метрах набережной будет не меньше пятидесяти приспособлений для отдыха разных модификаций и конфигураций: стулья, лежаки, лавочки, сферические, полукруглые, стоячие, полулежачие и даже крутящиеся барные. Часть деревянных скамеек уже на площадке, пока все в пыли, остальные изготовлены и ждут.

Услышав про барные стулья, не можем не спросить про барную стойку — такое предложение высказывал челябинский девелопер Денис Ни (Yellowstone Development) в отношении гранитного парапета на набережной перед Историческим музеем Южного Урала.

По ширине парапет вполне подходит под барную стойку



Глухой парапет перекрывает вид на реку, но зато имеет удобную гладкую поверхность, осталось только подставить стулья нужной высоты и конфигурации.

Главе Центрального района в целом идея представляется симпатичной, он не против. Он замечает только, что надо придумать, какие именно это будут стулья, как их укреплять (если укреплять) и как под ними подметать (скорее всего, вручную, технике неудобно). Но идея неплохая, согласен Виктор Ереклинцев.

Копают ямы под яблони, пробивают грунт



Строителя можно не заметить — он ушел под землю на высоту своего роста. Из деревьев выбрали черемуху и яблоню, остальной зеленый ландшафт будет представлен многолетними вейниками и злаковыми культурами с эффектом легкой небрежности и естественности.

Это относительно новая тема для Челябинска — зеленый бардак в городском пространстве, как практикует модный сейчас в Европе ландшафтный дизайнер Пит Удольф. 2500 кустарников и трав, вейников и злаковых, начнут высаживать на следующей неделе: сейчас готовят грунт.





«Злаковые — красивая история. За два-три года многолетние растения наберут силу. Как они будут чувствовать себя в Челябинске, мы пока не знаем. Что ж, попробуем. Они должны и зимой неплохо смотреться при должном уходе. Тренд на многолетники может стать классикой. В сквере на Тернопольской и на Воровского, 46 мы уже опробовали это решение, результат нас радует», — рассуждает глава Центрального района.

Эта часть набережной никогда не освещалась: не было необходимости. Здесь впервые установили 30 столбов освещения: высокие фонари и так называемые сигареты — светильники в человеческий рост, которые делают сумерки романтичными, а зелень — таинственной.

Светильники-сигареты (справа) пока упакованы в защитную пленку



«Такие уже есть на Тернопольской, на Воровского. Тогда всех волновал вопрос о вандалах. Так вот, за год-полтора хулиганы сломали только пару светильников. Работает эффект разбитых окон», — комментирует Виктор Ереклинцев.

В нишах останется свободный вход в «Мегаполис», где через две недели после открытия набережной откроется новый гастропарк.





«Проект гастропарка успешно реализован в ТРК „Фокус“. Мы хотим повторить этот опыт на первом этаже „Мегаполиса“. В той части закрытых помещений, где есть выход на набережную, откроем несколько первых заведений нового фудмолла», — рассказывает директор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский.

На открытых площадках у «Мегаполиса» появятся пункты проката велосипедов и самокатов, торговые лавочки и летние кафе. Предварительная дата открытия веранд и гастропарка — 15 августа.





Пылят трактора. Идет финальная подготовка под укладку плитки. Виктор Ереклинцев убежденно говорит, что, когда отсыпана дресва и щебень, уложить плитку — это работа на неделю.









Через триста метров от улицы Красной, перед мостом — пешеходный тупик. Здесь конец прогулочного маршрута, внезапно. Разворачивайтесь и топайте обратно. На велосипеде можно и дальше, здесь начинается проезжая часть. Это несколько сбивает ритм беспечной прогулки, но, предположим, можно развернуться и обдумать впечатления, лежа на полувертикальном лежаке.

Мы бы со своей стороны предложили повесить гамаки, для полноты релакса.

Следующий участок набережной Миасса, за Свердловским проспектом, пока не осваивают, он обозначен в очень далеких планах.





На газонах можно будет лежать! Наконец-то. Европейская культура спонтанных пикников на траве в городских парках и скверах проникает в уральские традиции.



«Срок окончания работ пока не менялся — 1 августа, но, к сожалению, когда мы зашли на земельные работы, обнаружили не отмеченные в проекте коммуникации. Пришлось менять некоторые технические решения. Подрядчики сейчас пытаются ускориться, но по нашему графику идет отставание дней на 10—14», — комментирует Виктор Ереклинцев.

От филармонии до конгресс-холла

В начале 2021 года контракт на строительство набережной выиграла компания «Строймеханизация» (та самая, что за 74 дня построила инфекционную больницу под Малой Сосновкой).





На набережной сейчас оживленно. Туда-сюда ходят рабочие, грохочут экскаваторы и грузовики. Уже есть очертания прогулочной зоны. Часть набережной облицована светлым серым и розоватым гранитом, установлены фонарные столбы. Корреспонденты Первого областного информационного агентства продираются через песчаные насыпи ближе к берегу, чтобы встретиться с представителем компании «Строймеханизация» Олегом Зюзенковым.





Набережную Миасса за филармонией можно условно разделить на две части: прогулочная зона вдоль воды длиной 504 метра и сквер Искусств с амфитеатром, сценой и детской площадкой.





«За прогулочную зону я спокоен, строительство этого участка мы планируем завершить до начала августа. А вот на территории сквера Искусств очень много работы. Там сейчас находится строительный городок, нам очень тесно. Перенесем его к филармонии, ускоримся», — поясняет Олег Зюзенков.

Грунт пора вывозить — это порядка 20 тысяч кубов



Главной проблемой остается водоупорная призма. Так на строительном языке называется насыпь, которая тянется вдоль набережной по реке. Призму построили, чтобы техника и рабочие могли подобраться к набережной со стороны воды.

«Проблема в том, что он мокрый, и поэтому его предварительно нужно высушить. Площадка для сушки грунта у нас сейчас у сквера Искусств и на территории под мостами конгресс-холла», — поясняет Олег Зюзенков.

Выход на улицу Кирова — по ступенькам вверх



Будет три входа на набережную: с улиц Кирова, Цвиллинга и Пушкина. Самым спорным остается выход на Кирова: чтобы пройти к Историческому музею, нужно пересечь три улицы. В администрации города предложили сделать подземный переход через мост, но, чтобы эту идею реализовать, придется надолго закрыть мост на улице Кирова.

Временным решением станет наземный пешеходный переход от Кирова на Труда. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска, уже есть подрядчик, техническое задание разрабатывается. Когда переход будет открыт, в администрации Челябинска ответить пока не готовы.

С улицы Кирова на набережную ведут лестница и пандус



Стена у пандуса пока не облицована.

«Наклон стены — 18 градусов. Внутри стены установлен специальный железный каркас. Но когда мы начали облицовывать, увидели, что гранит ложится неровно и ломается. Пока мы не знаем, что делать с этим участком. Инженеры бьются над этой задачей», — объясняет Олег Зюзенков.





На строительство набережной «Строймеханизации» из челябинского городского бюджета выделено 490 миллионов рублей. По словам подрядчиков, самым дорогим пунктом сметы стала гранитная плитка на парапеты и тротуар — 140 миллионов.

Это не яма под бассейн, у нее техническое назначение. Ее засыпают



В день на площадке трудится порядка 50 человек. Увеличивать количество рабочих сейчас не считают нужным — им и так тесно на узкой набережной. Работа ведется без выходных.

Участки каменной кладки набережной XIX века пока выглядят вот так



Еще в 2020 году стройка остановилась из-за старинной стены на набережной. По оценкам историков, кладке около 170 лет. Сейчас ее сохранят как исторический памятник и облагородят.





Отдельно обустраивают подход к воде: есть спуск по лестнице к самой кромке. Уровень воды поднимется, когда ее перестанут откачивать строительные насосы.

Чуть поодаль стоит мужчина со странным длинным прибором и что-то измеряет, воткнув прибор в грунт.





«А говорят, что у нас не проводят лабораторных исследований. Это специалист лаборатории ЮУрГУ УНЦ „Строительство“, он проверяет плотность грунта. Класть плитку мы можем только после его разрешения», — поясняет Олег Зюзенков.

Олег подходит к специалисту лаборатории и спрашивает у него о показателях.



«Единица», — отвечает мужчина.



«Это значит идеально. Выше единицы не может быть», — комментирует для нас Олег.





Готовят подпорные стены для навесов: здесь установят скамейки или качели. У каждого навеса будет стоять по четыре-пять деревьев. Пока, без растений, даже готовый участок смотрится уныло и пустынно.





Вот так должно все выглядеть по проекту в конце августа







Вы видите яму у воды и рядом экскаватор? На этом месте или примерно там возведут сцену амфитеатра и места для зрителей — ступени. Сцена амфитеатра мобильная — ее можно будет монтировать по мере необходимости.

Абрис будущего сквера Искусств (вид с 13-го этажа бизнес-центра «Ньютон»)



Подальше от реки, за амфитеатром, заложен сквер Искусств: здесь разместят арт-объекты, оборудуют детскую площадку, дополнят стритфудом с кукурузой и сладкой ватой, а также непременным мобильным туалетом.

«В проекте детской площадки — аттракцион „Паутинка“, скалодром, различные качели и беговое колесо. Мы его в шутку называем «колесо для хомяка». Все детские активности монтируются на прорезиненной площадке», — рассказывает Олег Зюзенков.

Фронт работ по-прежнему большой, но Олег Зюзенков уверен, что они успеют закончить строительство в срок. Тем не менее мы спрашиваем, что будет, если «Строймеханизация» не успеет сдать объект к 20 августа.

«Мы не рассматриваем такие варианты», — отвечает Зюзенков.







К скверу Искусств примыкает площадка недостроенного конгресс-холла. Эта часть набережной отдана другому подрядчику — ХП «Конгресс-холл». Уже построены два пешеходных мостика, которые соединяют два берега под недостроем.



Пешеходный мост через Миасс есть, но пока никуда не ведет



ХП «Конгресс-холл» укладывает точно такую же гранитную плитку на дорожки, облицовывает парапет на противоположной стороне реки. Кроме того, эта компания построит тротуар от бывшего конгресс-холла до торгового комплекса «Набережный». Как мы поняли из разговора со строителями, дорожка будет без излишеств — украсит ее десяток яблонь.

Противоположный берег Миасса частично благоустраивают, чтобы можно было дойти по мощеному тротуару до «Детского мира»

У пешеходного мостика встречаем Владимира Осипова, директора по строительству ХП «Конгресс-холл». Владимир Викторович не был особо словоохотлив.

«Да, сдача объектов по плану 20 августа. В сентябре доделаем пешеходный мост, пока это технологический выезд», — кратко резюмирует директор.





Пока на реке Миасс развлекаются вот так.

Открытие главных пешеходных зон в центре Челябинска, эстетика, ритм и наполнение которых качественно отличается от всех городских пространств, должно, по ощущениям, стать самым впечатляющим событием лета. Променад по набережной будет самым модным развлечением горожан в этом сезоне, да пожалуй, не только в этом.

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Текст: Лана Литвер, Ирина Агафонова