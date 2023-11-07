Со дна реки Миасс в Челябинске поднимут 11 миллионов кубометров ила

Общественности представили проект оздоровления водоема

Весной 2024 года на участке реки Миасс в границах Челябинска начнутся работы по очистке дна. За 4-5 лет на поверхность планируется поднять 11 миллионов кубометров ила. Сегодня, 7 ноября, проект по оздоровлению главной городской реки представили экспертам Общественной палаты Челябинской области. О деталях предстоящего экологического мероприятия — в материале ИА «Первое областное».

Обсуждение началось с неожиданного заявления ученого-озероведа Сергея Захарова о том, что реки Миасс в черте города Челябинска не существует.

«Мы имеем дело с нижним бьефом Шершневского гидротехнического сооружения. Именно объем сброса воды с Шершневской плотины и вплоть до поступления сточных вод вблизи Казанцево, где водность реки возрастает примерно до природной, мы наблюдаем искусственно созданный участок водотока», — сообщил Захаров.

Изыскания, проведенные компанией «Геотехпроект» при планировании работ по очистке реки, показали, что один из наиболее заиленных участков Миасса — это пруд Коммунар. Во многих местах количество ила уже превысило объем воды, а кое-где донные отложения поднялись на поверхность и зарастают кустарником и деревьями.

Как планируется освободить Миасс от вредных накоплений, рассказал Иван Ерогин — представитель фирмы «Баромембранные технологии», выбранной исполнителем работ. По его словам, откачивать ил будут с помощью земснарядов — плавучих машин для подводных выработок и откачки грунта со дна на берег. Вдоль всего течения реки будет подготовлено четыре площадки, где будет работать такая техника. На этих же площадках добытый ил будут высушивать, прессуя в геотубах, и отправлять на утилизацию. Выжатую из отложений воду очистят сорбентом и вернут обратно в Миасс.

По словам Ивана Ерогина, всего планируется поднять на поверхность 11 миллионов кубометров влажного ила, объем которого после сушки должен уменьшиться до 670 тысяч кубометров.

У экспертов Общественной палаты возник логичный вопрос: куда планируется деть такой огромный объем отходов? Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев пояснил, что по крайней мере часть из них отправят на очистные сооружения МУП «ПОВВ». Кроме того, есть намерение использовать донные отложения для рекультивации отработанных карьеров — как закладочный материал.

Очистку Миасса специально растянут на несколько лет, чтобы снизить возможный вред от вмешательства в уже сложившуюся жизнь реки. Сергей Захаров считает, что после завершения работ Челябинск получит, по сути, другой водный объект — с большим объемом воды и улучшенным кислородным режимом.