На «Курчатов фест — 2025» выступят Дарья Мороз и Хибла Герзмава

Классическая музыка зазвучит под открытым небом 10 и 11 июля

Челябинский фестиваль классической музыки «Курчатов фест» пройдет 10 и 11 июля. Хедлайнерами станут актриса Дарья Мороз и оперные певцы Хибла Герзмава и Олег Долгов, передают в челябинской филармонии.

В первый день фестиваля шедевры классической музыки будет исполнять симфонический оркестр области под руководством дирижера Алексея Рубина. После на сцену поднимется Дарья Мороз и представит симфоническую сказку «Шехеразада» по мотивам «Тысячи и одной ночи», за дирижерский пульт встанет художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин.

Во второй день выступят оперная певица Хибла Герзмава и солист Большого театра Олег Долгов. Они исполнят арии и дуэты Пуччини, Верди, Чилеа.

По традиции концерт под открытым небом пройдет у памятника Курчатова. Возрастное ограничение 6+.

Напомним, в прошлом году перед челябинцами выступили Лариса Долина и Олег Аккуратов, а под проливным дождем — Ильдар Абдразаков и Елена Стихина.