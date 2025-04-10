Денис Мацуев: «Для нас концерты в Челябинске важнее, чем в Москве»

Пианист прибыл в Челябинск на фестиваль музыки

В Челябинске стартовал XIV фестиваль «Денис Мацуев представляет...». На Южном Урале собрались ведущие музыканты страны во главе с пианистом с мировым именем. На первом вечере фестиваля Денис Мацуев исполнил бетховеновский концерт «Император». За кулисами же маэстро пообщался с журналистами и рассказал, каких сюрпризов ждать челябинцам в этом году.

Для Челябинской области подготовили несколько новинок. Так, фестиваль впервые пройдет в Миассе, а на закрытии Денис Мацуев представит свой новый проект «Симфоджаз».

«Эта программа будет включать как известные джазовые хиты, так и новые, а также необычные обработки вместе с оркестром. Симфоджазовая программа необычна, мы играем ее не с джазовым, а с симфоническим оркестром», — рассказал пианист.

На открытии, кстати, пианист выступил с новой программой, которую он начал готовить всего за неделю до выступления, — это произведение Бетховена Концерт № 5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, сочинение 73.

«Я долго шел к грандиозному и гениальному концерту, и это огромное счастье — начинать долгий роман с этой музыкой. Для этого концерта нужен очень достойный коллектив, и челябинский оркестр справляется с ним с удовольствием, с уникальным чувством локтя, чувством музицирования», — отметил Денис Мацуев.

Новую программу пианист представит и сегодня, на сольном концерте. Также Челябинск увидит новые имена: вместе с состоявшимися артистами на сцену поднимутся юные таланты. По словам Дениса Мацуева, на фестивале собирается лучшая команда, в том числе — Симфонический оркестр Челябинской области.

«То, что происходит с челябинским оркестром, для меня очень и очень важно, потому что оркестр для меня был и остается очень близким другом, соратником. И те горящие глаза, которые находятся внутри коллектива, — это дорогого стоит. Я часто ставлю оркестр Челябинской области в пример как в России, так и за рубежом. Оркестр будет еще расти, это видно невооруженным глазом. Для него созданы достойные условия, за это надо благодарить губернатора. Уверен, что в будущем здесь появится концертный зал большего размера», — поделился маэстро.

К слову, Денис Мацуев вместе с артистами из Челябинска отправится в Дубай. Там 4 мая пройдет гала-концерт, на котором артисты исполнят Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, увертюру к опере «Руслан и Людмила», «Рапсодию в голубых тонах» Гершвина и джазовые обработки.

Но главное, по словам Дениса Мацуева, — это счастливые люди, которые могут приобщиться к высокой музыке как в Челябинске, так и Миассе, Троицке и Озерске. Пианист считает, что в последние годы в сфере культуры Челябинской области происходят масштабные изменения со знаком плюс, и перспективы развития не заканчиваются.

Кстати, уже сейчас музыканты начинают думать о следующем фестивале, ведь программа концертов готовится целый год. И к каждому Денис Мацуев подходит с особой любовью и ответственностью, как говорит сам маэстро.