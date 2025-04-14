В Челябинске в 13‑й раз проходит музыкальный фестиваль «Весенний beat»

На нем выступят артисты из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт‑Петербурга и Бразилии

«Весенний beat» возвращается в Челябинск. Музыкальный фестиваль вновь стартовал на Южном Урале. Он продлится до 20 апреля, за это время российские и зарубежные исполнители сыграют рок-н-ролл, блюз, джаз, рок, поп и покажут, на что они способны. О фестивале рассказали в Челябинской филармонии.

Стартовала программа «Весенней beat-вой детских хоров». Во Дворце пионеров и школьников имени Крупской детские коллективы из Челябинска, Копейска, Увельского и Нагайбакского районов сразились в вокальном состязании.

Следующий этап фестиваля — вечер веселого рассказа «Всеобщие выпендры, или от Хармса до Леннона» (12+) в Публичной библиотеке. Челябинские артисты Сергей Белов, Наталья Риккер и битломан Михаил Гольцфарб будут читать стихи поэтов советского литературного объединения ОБЭРИУ: Хармса, Олейникова, Введенского, а также русские переводы абсурдистских стихов и рассказов Джона Леннона.

Сюрпризом фестиваля станет театрализованный вечерний концерт «Вечер во Флоренции XVI века» (12+). В зале имени Прокофьева зазвучит музыка джазиста Георгия Анохина, впервые в XXI веке будет исполнена его программная сюита по пьесе немецкого романтика Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Вместе с ансамблем L-band на сцену выйдет «Уральский диксиленд Игоря Бурко».

Завершится «Весенний beat» 20 апреля гала-концертом (6+) с участием бразильского музыканта Жоандера Сантоса. Также челябинцам покажут уникальное шоу боди-перкуссии певицы Аллы Туровской и контрабасиста Дмитрия Семенищева из Санкт-Петербурга и выступление челябинских квартетов — группы «Лимонное дерево» и «Атмосферно». Также сыграют гости из Екатеринбурга TRBLZ band.