С парковки бывшего автовокзала у ДС «Юность» начали снимать старый асфальт — тут стартовало строительство уникального для города сквера с прогулочной зоной, спортивными площадками, фуд-кортом и боулом — бетонной чашей для занятий скейтбордингом.



Проект сквера возник в прошлом году: за благоустройство территории в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» проголосовали жители Челябинска. Управление архитектуры проводило опросы, чиновники хотели узнать у горожан, каким они видят новое пространство старого автовокзала. Параллельно с этим сам автовокзал закрыли, а киоски, работающие на территории, вывезли или снесли.

Осенью 2021 года городские власти представили общественности проект нового парка: на небольшой территории спланировали прогулочные тропинки, велодорожку, игровую зону для детей и спортивную — для взрослых, стационарную парковку для фуд-траков, перголы для качелей и тот самый боул.

«Пространство у „Юности“ — это промежуточное звено между новой набережной и Алым полем, здесь больше тусовки и меньше спокойного отдыха. И эта идея работает на всей площадке. По проекту часть деревьев будет расти в обрешетке. Мы установим массу скамеек разного формата, чтобы люди могли отдыхать, смотреть на трюки скейтбордистов», — описал проект Павел Крутолапов, главный архитектор Челябинска.


Сейчас территория у «Юности» пока занята машинами, трактор первого подрядчика, ООО «Арсак». По результатам конкурса фирма за 22,7 млн рублей должна привести площадку в порядок — убрать старые покрытия, реконструировать ливневки и канализацию, обустроить проезды, уложить плитку и террасную доску. Сроки работ для «Арсака» поставили до 20 августа. И уже в ближайшее время на территории возле «Юности» появятся и другие подрядчики, те, кто будет строить амфитеатр (до 5 августа его создаст пермская компания «Лама»), заниматься озеленением и ставить малые архитектурные формы.

Работы над боулом — литым скейтпарком из бетона — также начнутся в ближайшее время. Строить его будет крупнейшая компания FK-ramps, за плечами которой более двух десятков спортивных парков в городах России и Европы.

Сквер у «Юности» подрядчики должны завершить к концу августа.