С парковки бывшего автовокзала у ДС «Юность» начали снимать старый асфальт — тут стартовало строительство уникального для города сквера с прогулочной зоной, спортивными площадками, фуд-кортом и боулом — бетонной чашей для занятий скейтбордингом.
Проект сквера возник в прошлом году: за благоустройство территории в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» проголосовали жители Челябинска. Управление архитектуры проводило опросы, чиновники хотели узнать у горожан, каким они видят новое пространство старого автовокзала. Параллельно с этим сам автовокзал закрыли, а киоски, работающие на территории, вывезли или снесли.
Осенью 2021 года городские власти представили общественности проект нового парка: на небольшой территории спланировали прогулочные тропинки, велодорожку, игровую зону для детей и спортивную — для взрослых, стационарную парковку для фуд-траков, перголы для качелей и тот самый боул.
«Пространство у „Юности“ — это промежуточное звено между новой набережной и Алым полем, здесь больше тусовки и меньше спокойного отдыха. И эта идея работает на всей площадке. По проекту часть деревьев будет расти в обрешетке. Мы установим массу скамеек разного формата, чтобы люди могли отдыхать, смотреть на трюки скейтбордистов», — описал проект Павел Крутолапов, главный архитектор Челябинска.
Сейчас территория у «Юности» пока занята машинами, трактор первого подрядчика, ООО «Арсак». По результатам конкурса фирма за 22,7 млн рублей должна привести площадку в порядок — убрать старые покрытия, реконструировать ливневки и канализацию, обустроить проезды, уложить плитку и террасную доску. Сроки работ для «Арсака» поставили до 20 августа. И уже в ближайшее время на территории возле «Юности» появятся и другие подрядчики, те, кто будет строить амфитеатр (до 5 августа его создаст пермская компания «Лама»), заниматься озеленением и ставить малые архитектурные формы.
Работы над боулом — литым скейтпарком из бетона — также начнутся в ближайшее время. Строить его будет крупнейшая компания FK-ramps, за плечами которой более двух десятков спортивных парков в городах России и Европы.
Сквер у «Юности» подрядчики должны завершить к концу августа.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города