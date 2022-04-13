В Челябинске началось строительство сквера у дворца спорта «Юность»

На площадку завезли первые палеты с плиткой

«Пространство у „Юности“ — это промежуточное звено между новой набережной и Алым полем, здесь больше тусовки и меньше спокойного отдыха. И эта идея работает на всей площадке. По проекту часть деревьев будет расти в обрешетке. Мы установим массу скамеек разного формата, чтобы люди могли отдыхать, смотреть на трюки скейтбордистов»,

— описал проект Павел Крутолапов, главный архитектор Челябинска.