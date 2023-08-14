Киноцентр имени Герасимова рекомендует документальные фильмы об истории края

Речь идет о школьных уроках о самом важном и краеведении

«Например, фильмы кинодокументалиста из Трехгорного Натальи Исаковой я бы рекомендовал для показа всем школьникам области. Вот где история родного края и настоящий патриотизм, без размахивания флагом, а искренний, подлинный. Это высокопрофессиональные ленты об истории городов-заводов, о деревнях горнозаводской зоны, о судьбах людей, которые там живут и любят свою землю. Мы сейчас пишем письмо в региональный Минкульт, будем рекомендовать документальные фильмы Натальи Исаковой к просмотру на школьных уроках о самом важном или краеведения»,

— отметил директор Киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев.