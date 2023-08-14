Начался прием заявок на X Открытый областной кинофестиваль «Урал, Я люблю тебя!», который в этом году посвящен 90-летию Челябинской области.
Организаторы фестиваля — Челябинский киноцентр имени Герасимова — принимают на конкурс и документальные, и анимационные фильмы, а также репортажи, музыкальные клипы, видеоблоги — словом, ограничений в формате практически нет. В киноцентре отмечают, что среди 200 заявок, присланных в оргкомитет на сегодняшний день, очень много качественных и по-настоящему профессиональных работ.
«Например, фильмы кинодокументалиста из Трехгорного Натальи Исаковой я бы рекомендовал для показа всем школьникам области. Вот где история родного края и настоящий патриотизм, без размахивания флагом, а искренний, подлинный. Это высокопрофессиональные ленты об истории городов-заводов, о деревнях горнозаводской зоны, о судьбах людей, которые там живут и любят свою землю. Мы сейчас пишем письмо в региональный Минкульт, будем рекомендовать документальные фильмы Натальи Исаковой к просмотру на школьных уроках о самом важном или краеведения», — отметил директор Киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев.
Среди рекомендованных документальных фильмов Юрий Сычев назвал цикл «Приземленные» о горожанах, решивших изменить жизнь деревни Петропавловки, фильмы документального проекта «Новое железо Урала («Туризм по-горнозаводски», «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации»), «Горячий стаж» (о Катав-Ивановском литейно-механическом заводе из железоделательной империи промышленников Твердышева и Мясникова), а также документальный фильм «Зеркало мира Джакопо Мандича» о социокультурных экспериментах в Сатке и работе с магнезитом итальянского скульптора Джакопо Мандича. Решение о показе фильмов будут принимать в каждой школе самостоятельно.
Среди других интересных работ, присланных на конкурс, Юрий Сычев отметил работу челябинской студии «Камера Анте» (не так давно состоялась премьера художественного фильма «Великая птица Иненармунь») и курганских мультипликаторов. Все работы, по условиям конкурса, должны популяризировать Южный Урал, его историю, культуру, природу, интеллектуальный и промышленный потенциал.
Шорт-лист будет сформирован в начале ноября. Фестиваль пройдет с 17 по 20 ноября на площадке кинотеатра имени Пушкина.
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