Челябинские кинематографисты, фермеры, жители окрестных сел и городов открыли кинотеатр под открытым небом в заброшенной деревне Петропавловке, которую намереваются сделать центром развития туризма в горнозаводской зоне Челябинской области.
«Сначала была такая мечта: было бы классно смотреть фильмы прямо в лесу, в горах, на таежной тропе, где нет ни одного источника света, ни постороннего звука, тишина и темнота. Как это сделать, придумывали на ходу. Попытались проецировать изображение на лес, но картинка проваливалась в листве. Тогда решили сделать экран на стене дома. Нашли огородный укрывной материал, прикрепили степлером, включили проектор. И все получилось», — рассказывает один из авторов проекта кинодокументалист Наталья Исакова.
Глухая деревня Петропавловка, признанная бесперспективной еще в 1970-х годах, для кинопоказа выбрана неслучайно. Год назад сюда приехали из Питера с маленьким сыном супруги Евгения и Александр Сафоновы. Они основали здесь турферму «Приземленные», выращивают овощи, собирают лекарственные травы и мечтают, чтобы заброшенная деревня стала привлекательным туристическим местом на карте Челябинской области.
Петропавловка находится в 20 километрах от Трехгорного и входит в Месединское сельское поселение, молодой глава которого Дмитрий Разин тоже является активным адептом развития местного туризма. Сафоновы прокладывают экологическую тропу, разрабатывают маршрут по горам, устраивают мастер-классы по гончарному искусству, пленэры — словом, стараются наполнить заповедный горный уголок, где нет ни интернета, ни сотовой связи, понятными для горожан, увлекательными и познавательными активностями. Кинотеатр под открытым небом — один из проектов.
По замыслу ребят, в импровизированном кинозале у подножия трех горных хребтов (Зигальги, Суки и Бакты), будут демонстрироваться только авторские документальные фильмы, которые рассказывают об истории этих мест, о рождении городов-заводов и сел вокруг них, о людях, которые здесь жили и живут. Более удачную локацию для погружения в историю родного края трудно придумать.
Учитывая, что дорога к месту неблизкая, а сеанс возможен только в полной темноте, зрителям предлагают заранее продумать ночевку (взять с собой палатки, спальники, котелки и прочее), а утром совершить восхождение на вершину, посмотреть, как устроена ферма в глухой деревне, или просто побродить по не тронутым цивилизацией местам в сопровождении аудиогидов.
Пока кинопоказы планируют проводить один раз в неделю: за информацией лучше следить в ВК-пабликах турфермы «Приземленные» и Натальи Исаковой. Кинотеатр работает бесплатно. Саму деревню можно найти так: не доезжая до Тюлюка 16 километров, свернуть налево по указателю «Экотропа Петропавловка».
«Я давно хочу устроить фестиваль документальных фильмов, которые снимают о горнозаводском Урале кинематографисты в Челябинской, Свердловской областях, Пермском крае. Я считаю этот край действительно уникальной территорией с богатейшей историей, которую, как ни странно, совсем не знают те, кто на этой земле живет. Мы начинаем подготовку и в следующем году обязательно проведем такой фестиваль в Петропавловке», — говорит режиссер Наталья Исакова.
Наталья Исакова передала владельцам турфермы авторские аудиогиды, которые рассказывают об истории горнозаводских промыслов, рождении городов и деревень как раз в тех местах, где стоит сейчас заброшенная деревня Петропавловка.
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