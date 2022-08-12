Кинотеатр под открытым небом открыли в горах Челябинской области

В заброшенной деревне Петропавловке Катав-Ивановского района экран смонтировали на стене избы

«Сначала была такая мечта: было бы классно смотреть фильмы прямо в лесу, в горах, на таежной тропе, где нет ни одного источника света, ни постороннего звука, тишина и темнота. Как это сделать, придумывали на ходу. Попытались проецировать изображение на лес, но картинка проваливалась в листве. Тогда решили сделать экран на стене дома. Нашли огородный укрывной материал, прикрепили степлером, включили проектор. И все получилось»,

— рассказывает один из авторов проекта кинодокументалист Наталья Исакова

«Я давно хочу устроить фестиваль документальных фильмов, которые снимают о горнозаводском Урале кинематографисты в Челябинской, Свердловской областях, Пермском крае. Я считаю этот край действительно уникальной территорией с богатейшей историей, которую, как ни странно, совсем не знают те, кто на этой земле живет. Мы начинаем подготовку и в следующем году обязательно проведем такой фестиваль в Петропавловке»,

— говорит режиссер Наталья Исакова.