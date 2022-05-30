Документальный фильм «Туризм по‑горнозаводски» занял третье место на Международном туристическом форуме

Работа режиссера Натальи Исаковой отмечена на Тихоокеанском туристическом форуме во Владивостоке

«...Или даже больше — шанс выжить. Теоретически все города и села горного Урала могут отлично зарабатывать на продаже впечатлений — а практически? Крепких игроков на ниве гостеприимства в горнозаводском регионе можно пересчитать по пальцам. Фестивальные награды сами по себе никакого практического значения для меня не имеют. Для меня конкурсы — что-то вроде сдачи экзаменов на профпригодность. Я в таких случаях радуюсь за героев фильма. Мне важно к ним или теме привлечь внимание. Важно, чтобы о них узнали, чтобы им была практическая польза от этого! Мотивация — мой вредный, строгий, беспощадный „внутренний человечек“, который заставляет делать все возможное и невозможное для людей, рядом с которыми живу. И я делаю то, что могу, — рассказываю и показываю»,

— говорит Наталья Исакова.

