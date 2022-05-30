Фильм «Туризм по-горнозаводски» (режиссер — Наталья Исакова, оператор — Никита Исаков) был отмечен жюри среди 194 картин-финалистов из восьми стран. По словам организаторов, это был самый масштабный конкурс в истории «Диво Евразии». Он завершился 27 мая.
Мы рассказывали о проекте режиссера-документалиста Натальи Исаковой «Новое железо Урала», частью которого и стал фильм-лауреат. Больше 20 лет Наталья снимает красивые проникновенные истории о любимом горнозаводском Урале, о новых форматах развития индустриальных центров и людях, которые переосмысляют демидовскую историю городов-заводов. Весной 2021 года в Челябинске при поддержке медиахолдинга «Первый областной» состоялась премьера проекта «Новое железо Урала».
Главные герои фильма «Туризм по-горнозаводски», который был закончен в сеть осенью 2021 года, — люди, которые ищут такую же устойчивую идею развития Южного Урала, какой стало в свое время производство железа. Они строят гостевые дома в глуши, открывают новые исторические объекты, собирают, сохраняют, лелеют крупицы индустриального наследия региона. Даже если это рельс из XIX века, который теперь служит подпоркой современного электрического столба.
Лауреат множества региональных, всероссийских и международных фестивалей документального кино, режиссер Наталья Исакова верит, что туризм для горнозаводских территорий — хороший шанс диверсификации экономики.
«...Или даже больше — шанс выжить. Теоретически все города и села горного Урала могут отлично зарабатывать на продаже впечатлений — а практически? Крепких игроков на ниве гостеприимства в горнозаводском регионе можно пересчитать по пальцам. Фестивальные награды сами по себе никакого практического значения для меня не имеют. Для меня конкурсы — что-то вроде сдачи экзаменов на профпригодность. Я в таких случаях радуюсь за героев фильма. Мне важно к ним или теме привлечь внимание. Важно, чтобы о них узнали, чтобы им была практическая польза от этого! Мотивация — мой вредный, строгий, беспощадный „внутренний человечек“, который заставляет делать все возможное и невозможное для людей, рядом с которыми живу. И я делаю то, что могу, — рассказываю и показываю», — говорит Наталья Исакова.
Во Владивостоке фильм представил заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, который принимал участие в съемках. В рамках Тихоокеанского форума «Диво Евразии» отмечены четыре проекта из Челябинской области.
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