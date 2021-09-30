В Сатке появилась скульптура итальянского мастера, сделанная из магнезита

Произведение Якопо Мандича установили у офиса группы «Магнезит»

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В Сатке на улице Солнечной появилась каменная скульптура. Это огромный кусок магнезита, который покрывают сквозные трещины. Зазоры в камне затянуты железными скобами, а из трещин исходит синее свечение. Узор из трещин на огромном камне напоминает течение реки или извивающуюся молнию.



Автор скульптуры — итальянский художник Якопо Мандич. Свое творение он назвал «Трещина», и это не первая его скульптура в Сатке, а часть проекта «Невидимые силы». До этого скульптор создал здесь каменный объект, который назвал «Невидимые силы № 2».

«Каждый камень и кусок железа в этой скульптуре — зеркало мира, в котором отражаются тысячелетия истории планеты. И для меня важно показать эту историю другим людям, очень важно, чтобы люди научились видеть и понимать язык современного искусства, у которого сейчас очень много направлений и способов передать смысл», — рассказывает Якопо.

Над своим произведением из магнезита итальянский скульптор работал в 2019 году в рамках арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале современного искусства, сейчас она украшает фасад у офиса группы «Магнезит», где добывают и обрабатывают огнеупоры.





Сейчас скульптура еще дорабатывается, в нее устанавливают светодиодную ленту синего цвета, которая будет светить сквозь толстые трещины.

В этом году при поддержке фонда «Собрание» была издана книга «Невидимая сила», в которой подробно рассказывается о творчестве итальянского скульптора.

Впервые Якопо Мандич приехал в Сатку летом 2015 года. Тогда он в рамках третьей Уральской индустриальной биеннале современного искусства создал арт-объект «Взрыв» из металла, магнезита и доломита, скульптуру из периклаза и работу «До последнего камня». Часть работ Мандича сейчас выставлена в музее «Магнезит».

Видео: фрагмент документального фильма «Зеркало мира Джакопо Мандича» (реж. Н. Исакова, оператор Никита Исаков).