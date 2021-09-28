Туризм в Челябинской области: почему все так медленно и печально?

Могут ли креативные туры стать новым уральским «железом»

Накануне Всемирного Дня туризма был выложен в открытый доступ новый фильм документального проекта Натальи Исаковой «Новое железо Урала». Картина «Туризм по-горнозаводски» — о людях, которые наполняют новыми смыслами демидовскую историю городов-заводов, в частности, приводят туда активных путешественников. Мы посмотрели фильм и попытались понять, как в принципе развивается туристическая тема в регионе и почему никак не потекут реки туристов на Южный Урал.



Кто крутит колесо туристической колесницы

Весной 2021 в Челябинске, при поддержке медиахолдинга «Первый областной» в Челябинске состоялась премьера документального проекта Натальи Исаковой «Новое железо Урала». Это цикл фильмов и публикаций о тех, кто может изменить или меняет прямо сейчас жизнь в горнозаводских городах. В центре внимания режиссера-документалиста — люди, которые наполняют Урал новой энергией, ищут такую же устойчивую идею развития, какой стало в свое время производство железа.

Александр Машковский с женой перебрались с Серпиевку и построили гостевые дома



Главы посвящены природным и историческим достопримечательностям вроде Порожской ГЭС. А также проекту, который уже случился и, кажется, вполне успешно, на территории завода Турчаниновых в Сысерти Свердловской области. Там в одно прекрасное лето 2020 года заводская территория стала атмосферной творческой площадкой, прибыльным проектом, который оказалось не стыдно представить президенту Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени». А драйвером, прокрутившим это историческое колесо, стала команда «Агентства развития территория 1732» Яна Кожана.

В сентябре 2021 Наталья Исакова выложила в открытый доступ следующую часть проекта —«Туризм по-горнозаводски». И если первая часть триптиха Натальи Исаковой — это поиск смысла, то вторая — можно сказать, инструкция, конкретное предложение. Герои этой серии прокладывают туристические маршруты, строят гостевые дома в уральской глуши, открывают новые исторические объекты, собирают, сохраняют, лелеют крупицы индустриального наследия региона. Даже если это рельс из XIX века, который теперь служит подпоркой современного электрического столба.

«Я думаю, что туризм для горнозаводских территорий сегодня — это хороший шанс диверсификации экономики, или даже больше — шанс выжить.Теоретически все города и села горного Урала могут отлично зарабатывать на продаже впечатлений, а практически? Крепких игроков на ниве гостеприимства в горнозаводском регионе можно пересчитать по пальцам. Почему? Одна из главных причин – пресловутый «уральский культурный код». Люди, привыкшие считать настоящим делом и гарантированным источником дохода производство металла и машин, не воспринимают всерьез продажу впечатлений. В Свердловской области появились люди и команды, которые очень грамотно начали решать эту задачу, и об этом мы тоже снимали фильм. Одной из моих задач было показать тем, кто чего-то хочет, но не знает как, опыт территорий с аналогичным бэкграундом,» — рассказала Первому областному информационному агентству автор документального проекта Наталья Исакова.

Брендовый привкус

На презентации первой части фильма весной заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, говорила о том, что еще десять лет назад они уже представляли горнозаводские зоны перспективной площадкой для развития туризма.

«Десять лет назад столичные эксперты не представляли, что на Южном Урале возможен полноценный туристический бизнес. Когда мы презентовали им это направление, они смеялись в голос: что? туризм? на Урале? А теперь мы создаем брендовые маршруты, вкладываем новую жизнь в забытые места. Наконец это начинает раскручиваться. Не нужно сразу глобальности. Сохранить точку притяжения и по шагам восстанавливать те же Пороги, которые могут стать отправной точкой для возрождения горнозаводских территорий», — говорила Ирина Акбашева.

Спустя десять лет случилось: развитие туризма признано одним из приоритетов для нашего региона. Весной 2021-го в «Ростуризме» состоялась презентация брендового туристического маршрута по Челябинской области. Проект несколько раз дорабатывали, чтобы в итоге пригласить гостей со всей страны на тур «К нам прилетают даже метеориты». В программу включены музеи Челябинска, Миасса, Златоуста, Черная скала на Таганае, Сатка и Березовский карьер.

Маршрут одобрили в Ростуризме и будут продвигать через все доступные федеральные ресурсы. А на волне успеха в конкурсе «Открой свою Россию», команда Агентства международного сотрудничества Челябинской области задумала еще один маршрут — «5000 лет металлургии на Южном Урале».

Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что брендовые маршруты — административная история. Красивая декорация, перечень музеев и непродуманная аудитория.

Промышленный образ Урала устойчив и непоколебим



К тому же слишком уж громоздки и высоки требования Ростуризма к маршруту: транспортная доступность для больших автобусов, ночевки в гостиницах не меньше «двух звезд», полное инфраструктурное благоустройство всех остановок в пути. Иначе говоря, у каждой точки маршрута должно быть безопасно, удобно и несложно семьям с детьми и пенсионерам. Получается, ни Пороги, ни Айские притесы, к примеру, физически не могут стать точками на брендовом маршруте региона.



Путешественник Олег Чегодаев, который своими ногами за это лето прошел цепочку Уральских гор с юга на север, предлагает развивать простые и доступные маршруты, считает, что у Южного Урала здесь потрясающий потенциал.

«Регион идеально подходит для развития пешеходного туризма. У нас самые безопасные и доступные горы страны. Нет лавин и камнепадов, не сидят медведи под каждый кустом, нет острых этнических вопросов. Но последние десять километров до интересных локаций, достопримечательностей и вершин наполнены страданием: разбитые лесовозами дороги, невнятные или вовсе отсутствующие указатели, никакой инфраструктуры.

Безопасные горы интересны начинающим туристами, семьям с детьми, пенсионерам. А им важен комфорт: стоянка для автомобиля, туалет, проложенная до вершины тропа. И именно в этом ключе стоит развивать Южный Урал. Превратить его в самый большой и комфортный парк страны», — уверен Олег Чегодаев.

С ним согласен и Андрей Минченко, заместитель министра экономического развития Челябинской области. Он считает историю с брендовыми маршрутами необходимой с точки зрения имиджа, но экономически не выгодной. Основной упор, по мнению министра, стоит делать на создании инфраструктуры вокруг объектов, которые уже пользуются туристическим спросом.

«Задача номер один сейчас — развить до должного уровня инфраструктуру уже имеющихся объектов. Например, Аракульские шиханы. Легкодоступная, популярная территория. И наша задача там — создать базовую инфраструктуру, комфорт. Это парковка, туалеты, разметка тропы. Плюс, поддержание порядка: убрать мусор, поставить урны, периодически счищать надписи со скал», — говорит Андрей Минченко.

Подпорка истории

Есть и другой — современный — подход к уставшей и замыленной теме. Креативные кластеры и создание Парка горнозаводской цивилизации, к примеру. Конечно, нет гарантий, что если выстрелил заводской проект Яна Кожана в Свердловской области, то заинтересованной аудитории хватит и на Челябинскую. Но нитка маршрута может получиться интересной.

Андрей Минченко верит в эту идею, но только том случае, если подключить к ее осуществлению весь Большой Урал.

«Горнозаводские маршруты и вообще вся концепция уральского железа — очень интересная. Но мы это поднимем только в синергии со Свердловской областью: нужно проработать маршрут в рамках мастер-плана Большого Урала, задействовать Башкирию. Тогда у нас может получится очень интересный культурно-познавательный, красивый маршрут. Но для этого уже сейчас нужно провести что-то вроде инвентаризации. Проверить, в каком статусе земли у потенциальных точек маршрута, сколько людей этими маршрутами проедут, какие экономические выгоды это даст, — Андрей Минченко рассуждает категориями денег, что совершенно справедливо.

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«Большой Урал» — это макрорегион, объединение всех уральских областей в одну туристическую территорию. Подобным образом Ростуризм в ближайшие пять лет намерен развивать туризм по всей России — делить и объединять области и даже регионы, связывая разные субъекты страны нитками туристических маршрутов, приправленных общей идей. Всего в стране выделено 12 макрорегионов. В «Большой Урал» вошли 9 самобытных территорий: Свердловская, Курганская, Оренбургская, Челябинская области, Башкирия, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский Автономные Округа, Тюмень и Республика Коми.

Отправной точкой «Большого Урала» является первый туристский кластер Свердловской области «Гора Белая». Туристические маршруты будут развивать в формате государственного-частного партнерства, с интенсивными привлечением частных средств на мелкие проекты. Иначе говоря, с помощью федеральных и внушительных частных ресурсов будут проложены большие уральские маршруты, на которых маленькие частные компании будут обеспечивать инфраструктуру на должном уровне — гостиницы, кафе, экскурсионные бюро и прочее.



По словам чиновника, в конечном счете, «Большой Урал», как и любой креативный маршрут в горнозаводских территориях складывается из массы мелких нюансов. Удастся ли создать транспортный коридор между Бедярышом и Мулдакаево, на границах с Башкирией? Эти несколько километров леса, которые не имеют сквозного проезда и требуют обхода в 300 километров! Найдутся ли в регионе предприниматели, которые встанут на ветки этого маршрута, чтобы создать необходимую для туристов инфраструктуру? Ведь речь идет о микробизнесах, частных гостевых домах. И в первую очередь, это личные инициативы, желание поделиться ценностями нашего края, а не просто заработать. Например, как в Серпиевке.

А что в Серпиевке?

Александр Машковский шесть лет назад продал все свое имущество в Челябинске и с семьей перебрался в... Серпиевку. Развивать туристический бизнес. Когда к концу лета в огородах сельчан выросла картошка, у Машковского выросли гостевые дома. Его историю тоже рассказывает в фильме Наталья Исакова.

Туристический поселок в деревне Серпиевка



«У нас идея как раз создавать, развивать туризм здесь, поддерживать гостей. И делать именно от души. А заодно, мы даем местным людям рабочие места. Все с наших домиках сшито руками серпиевских мастериц, мы открываем и сезонные рабочие места», — Александр Машковский знает, что быстро отбить вложения не получится, но видит перед собой четкую цель.

Двигать туризм на Южном Урале, креативный, железный или просто сельский, должны конкретные люди с конкретными идеями. В этом сходятся и министры, и представители турбизнеса, и сами авторы проектов. Задача руководства региона — поддерживать эти инициативы и этих героев.

«Уже сейчас мы думаем о создании фонда льготного кредитования для подобных проектов. Не могу сказать, что мы близки к завершению, это долгий процесс. Но в дальнейшем, при комплексном плане развития каждой конкретной территории мы сможем создать такие меры поддержки, например, гранты», — уточняет Андрей Минченко.

По словам замминистра, воспользоваться такими мерами поддержки, в будущем, смогут не только новые игроки малого туристического бизнеса, но и те, кто уже сейчас принимает у себя туристов, водит экскурсии, в собственном кафе предлагает путешественникам аутентичные блюда или просто горячий суп.

Но это дело далеко не ближайших дней.