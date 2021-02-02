Как заводы могут стать новым культурным кодом для всего Урала

Документалисты из Трехгорного сняли фильм об индустриальных арт-кластерах на примере «Порогов» и Сатки

Планы по развитию туристических кластеров на Урале озвучиваются ежегодно на форумах, в заявках на губернаторские и президентские гранты. Но всем им не хватает какой-то общей концепции. И кажется, эта концепция наконец сформулирована.

Продюсер и документалист Наталья Исакова и ее сын Никита Исаков из киностудии «Жест» создали четырехчастный фильм о жизни старинных заводских центров и людях, которые эту жизнь всеми силами меняют. И это не только красивые индустриальные пейзажи, которые настолько срослись со временем и окружающим миром, что не всегда понятно, где рука человека, а где силы природы.





В фильме много позабытой истории, индустриального наследия и людей, буквально горящих идеями сохранения наследия и преобразования их во что-то творчески новое. Заводские развалины на фоне гор, памятники ЮНЕСКО в пыли и машинном масле, саксофонный концерт под рокот потоков воды, экологические тропы и тут же экологические катастрофы. Но главное, люди. Которые не обещают город-сад, но точно понимают , куда приложить уральское крепкое слово, чтобы вышло хорошее дело. Они много говорят об идентичности, творческих проектах, но главное, что нам запомнилось, это фраза «даже в эту минуту, находясь у стен старого завода, мы оживляем Пороги. Ревитализация объекта происходит прямо сейчас».

Серии фильма родились из разных посылов, витавших в воздухе: сессий и проектов Уральской биеннале в Екатеринбурге, фильмов и книг Алексея Иванова, удачного опыта «Лета на заводе» Яна Кожана и концепции «Индустриальный креатив — новое железо».



— Я вижу, как уральские моногорода пытаются диверсифицировать свою экономику, изменить среду и сделать свою территорию привлекательнее. Например, разговоры вокруг «Порогов» и Сатки ведутся уже лет 40, очень волнообразно. Озвучивают громкие идеи, красивые проекты. Но эти территории будто заколдованы, заговорены от всякой ревитализации, — делится Наталья Исакова,

— И тут мы видим, как Ян Кожан с волонтерами проводит свое «Лето на заводе» в Сысерти. Без больших бюджетов, долгих конкурсов и согласований. И у меня «щелкает»: хочу сделать фильм об успешном опыте, о людях, у которых получилось, о территориях, которым эти «получилось» очень необходимы. Чтобы в Сатке и других регионах увидели, что классные идеи могут внедряться маленькими шагами.

— Старые заводские стены так же ценны, как и новые цеха, форма (лицо) старейших индустриальных центров — такое же богатство, как и его содержание, что мурал и современная заводская печь — явления одного порядка, поскольку свидетельствуют о развитии территории,

— говорит Наталья в собственном описании фильма.

Суровый индустриальный Урал сам подсказывает, как в Сатке и Порогах можно развернуть любую культурную или туристическую историю. И можно ли идти по пути проекта из Сысерти.

Для справки: «Лето на заводе» — авторский проект, благодаря которому в августе-сентябре 2020 на территории завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти развернулась небольшая фестивальная деревня. Тут показывали кино, проводили мастер-классы и устраивали открытые лекции, играли концерты и пробовали необычные блюда уральской кухни. На креативную площадку массово поехали туристы, жители региона и самой Сысерти, а недвижимость, территориально расположенная около завода даже выросла в цене!

Героями фильма стали автор концепции «Индустриальный креатив — новое железо», основатель «Агентства развития территорий 1732», лидер проекта «Лето на Заводе» Ян Кожан, исполнительный директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства Анна Пьянкова, глава Саткинского района Александр Глазков, технический директор Группы Магнезит Максим Турчин, куратор проекта «Лаборатория индустриальности» Анна Акимова, руководитель музея «Магнезит» Галина Головко.





Каждый из героев рассказывает историю своей идеальной вселенной, когда старинные заводские площадки превращаются в центры притяжения туристов, творческие и креативные кластеры:

— Например, в Сочинских «Горках» есть «Флакон» — кластер для айтишников, которые приезжают туда работать, обмениваться опытом, отдыхать. А ведь горная зоны Сатки, те же пейзажи «Порогов» могут стать идеальным фоном для уральского IT-кластера. И это только один из вариантов, — предлагает еще одну идею Ян Кожан





Части фильма называются «Когда локальное становится глобальным», «Индустриальное наследие. Теория и практика ревитализации», «Металлурги — на тропе

туриндустрии», «Каждому художнику — по заводу»



В четырех частях документального фильма на экранах разворачивается прекрасная история старого металлургического края и то, как на ее осколках можно создать что-то принципиально новое, очень творческое. Примерно так, как это происходит в самой Сатке, где современные муралы и заводские развалины транслируют, по сути, один и тот же культурный код:

— Мы хотим показать, что наш опыт в Сысерти, он лишь один из многих и многих гипотетических. И что весь Урал может заявить о своей идентичности, объявить себя новым креативным кластером. Уральская биеннале еще несколько лет назад дала толчок для проекта, который сейчас откликается в сердцах волонтеров, представителей малого бизнеса и даже президента России, который поддержал наше начинание и поручил Правительству и Агентству стратегических инициатив разработать механизмы преобразования заводских территорий в креативные кластеры. И в этом созвучии фильм Натальи Исаковой может стать решающим контактом. Той нотой, которая убедит простого волонтера или крупный бизнес вовлечься в проект. Ведь для больших компаний заводские территории могут стать отличным имиджевым проектом. Достаточно громкого имени и небольшого дела, чтобы сделать еще один шаг к созданию нового уральского сплава, взамен железа, — говорит Ян Кожан.





Фестивали, передвижные мастерские, музыкальные концерты, лектории, кинотеатр под открытым небом, аутентичная уральская кухня, пешеходные тропы, вечеринки у плотины, пленэры художников и всевозможные выставки — «Пороги» могут стать центром большого туристического маршрута, в который получится включить и саму Сатку с ее арт-объектами и горнозаводским наследием, и национальные парки. Пока в помещении устроен небольшой музей, иногда проводят лектории и встречи заезжие организаторы, а быт поддерживают энтузиасты (например, лидеры движения «Том Сойер фест» из Челябинска), кроме того отдельно развивается исторический проект урочища «Пороги». И будет здорово, если руины заводов станут как калининградские замки, центром притяжения и возрождения уральской идентичности.

—Я считаю себя просто наблюдателем. Человеком, который видит как меняется мир вокруг. Кажется, что я смотрю документальный фильм про «Пороги» и Сатку. И передо мной, в этих родовых гнездах металлургии разворачиваются новые дела, раскрываются концепции, как уже принятые, так и свершившиеся. Мне бы хотелось, чтобы опыт одного уральского города увидели все, малые города и большие компании. Потому что это нечто фантастическое. И главное, это «новое железо Урала» может стать уникальным товаром, нашей уральской идентичностью, — делится вдохновением Наталья Исакова





Премьера всех четырех частей фильма состоится в феврале в Сатке. Кроме того, увидеть всю документальную ленту целиком (а это 50 минут) можно будет в эфире 41 свердловского телеканала. Ян Кожан с удовольствием собирается на премьерный показ в Сатке.



Для справки: индустриальный фильм — десятый в творческом портфеле Натальи Исаковой, продюсера и режиссера студии «Жест». В ноябре прошлого года предыдущий фильм студии, снимавшийся в Сатке (об участнике арт-резиденций Джакопо Мандиче), вошел в конкурсную программу Открытого фестиваля документального кино «Россия» и показывался на большом экране в «Доме кино» Екатеринбурга.