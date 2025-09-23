Челябинский театр кукол готовит премьерный спектакль к своему 90‑летию

Постановку назвали «1935. Ровесники»

В октябре Челябинский театр кукол имени Вольховского отпразднует свой 90‑й день рождения. Юбилей артисты решили отметить не камерно, а с размахом, поэтому приготовили для своих зрителей сюрприз — спектакль-концерт, который уже появился в афише.

Праздничная постановка получила название «1935. Ровесники» (12+). Именно в 1935 году (если точнее — 2 октября) в Челябинске распахнул свои двери театр кукол — в один год с открытием московского метро и установкой звезды на шпиле Кремля.

Спектакль ставит режиссер Александр Борок. Его история — попытка отрефлексировать пройденные года и понять, как провинциальный театр становится любимым местом для нескольких поколений горожан.

Премьера назначена на 10 октября, затем спектакль повторят 11, 12, 15, 16 и 17‑го числа.

Напомним, этот спектакль станет одной из двух премьер на фестивале «Сцена-2025».