Челябинцы сохраняют шанс сделать свой город культурной столицей России

Сейчас южноуральская столица идет на втором месте в голосовании

Звание «Культурная столица — 2027» откроет перед Челябинском новые масштабные возможности и позволит достичь новых творческих высот. В этом уверена худрук Камерного хора им. В. В. Михальченко, обладатель медали «За труды в культуре и искусстве» Ольга Селезнева.

Она уверена, что эта государственная награда не только ее личная заслуга, она обязана ею своему коллективу, Челябинской филармонии, зрителям, которые приходят на концерты, чтобы поддержать любимых артистов.

А сейчас, по словам Ольги Селезневой, время поддержать родной город в народном голосовании за звание культурной столицы — 2027, которое продолжается на портале «Госуслуги» до 6 декабря 2025 года.

Напомним, по итогам экспертного этапа конкурса определены восемь городов-финалистов: Вологда, Новосибирск, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань. Народное голосование продолжается и открыто для всех городов-участников. Его результаты учитываются экспертами при выборе официального победителя конкурса, а также формируют отдельную номинацию — «Победитель народного голосования», в которой шанс на победу сохраняет каждый город.

Отметим, на сегодняшний день Челябинск занимает вторую строчку с результатом 76 тысяч 366 голосов. На первом месте — Вологда (77 063), в затылок дышит Новосибирск (75 458).

Культурной столицей на 2026 год выбран город Омск.