Челябинцы готовы потратить на велосипед 33 тысячи рублей

9 из 10 горожан выбирают двухколесный вид транспорта

Продажи велосипедов в Челябинске выросли на 66%. Оказывается, что 9 из 10 жителей областной столицы пользуются двухколесным транспортом. Катаются в основном ради удовольствия или выбирают альтернативой обычной прогулке, сообщили аналитики «Авито».

34% опрошенных (преимущественно молодежь 18–24 лет) садятся на велосипед почти каждый день. 17% — несколько раз в неделю, 8% — пару раз в месяц, 10% — несколько раз за сезон. Горожане выезжают на прогулку в среднем около 54 раз.

51% используют велосипед вместо обычной прогулки, 19% катаются просто ради удовольствия, 11% — для спорта и тренировок, а для 9% это основной транспорт вместо машины.

Большинство челябинцев научились кататься благодаря родителям (57%), причем в 48% случаев при помощи папы. 11% освоили велосипед самостоятельно, еще 11% — с помощью других родственников.

Жители Челябинска готовы отдать за велосипед в среднем 33 тысячи рублей. При этом 27% хотели бы уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, 52% — от 10 до 30 тысяч, 9% — от 30 до 60 тысяч, а 11% готовы потратить еще больше.

За последний месяц продажи велосипедов в Челябинске выросли на 66%. Чаще всего покупают «с рук» — на них приходится 63% продаж, и они в среднем почти на 40% дешевле новых.

