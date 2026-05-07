«Майкл» и «Богатыри»: какие премьеры выйдут в кинотеатрах в мае

От биографии короля поп-музыки до фэнтези про русалок, Кощея и ведьм

Конец весны принесет в челябинские кинотеатры более десятка новых фильмов. Среди главных премьер мая — байопик о короле поп-музыки, фэнтезийная комедия про богатырей в современном мире и продолжение мультфильма о Кощее. Подборку премьер собрал портал irk.ru.

7 мая

Первым в прокат выходит «Шурале» (18+) — мистический триллер с Алиной Насибуллиной и Максимом Матвеевым. Любительница растений Айша готовится к свадьбе, но пропажа сводного брата заставляет ее вернуться в родное село. Расследование приводит героиню сначала к местному криминальному авторитету, а затем — к древним и опасным силам.

Также сегодня в прокат выходит ирландский хоррор «Хокум» (18+) с Адамом Скоттом. Писатель Ом Бауман приезжает в уединенный отель развеять прах родителей, но сталкивается с исчезновением горничной и ведьмой в номере для молодоженов.

Семейная аудитория оценит «Вверх по волшебному дереву» (6+). Эндрю Гарфилд и Клэр Фой играют родителей, которые перевозят детей на ферму без связи. Там ребята находят волшебное дерево, ведущее в страну фантазий.

14 мая

В этот день выходит черная комедия «Опасные отношения» (18+). Джейсон Сигел и Самара Уивинг играют супругов, которые возненавидели друг друга и замыслили друг друга убить. Но появление другой пары маньяков меняет их планы. Чтобы выжить, им нужно действовать сообща и по-настоящему сблизиться.

Российский триллер «Аэропорт» (18+) расскажет о пассажирах, оказавшихся в ловушке в зоне пограничного контроля. Неподалеку от них произошла авария во время перевозки опасных веществ, и эвакуация людей пошла не по плану. Роман Курцын сыграет любителя детективов, уверенного, что все произошедшее — часть хорошо спланированного преступления.

Комедия «Своя в доску» (6+) расскажет об учительнице физики (Ольга Лерман), которая запрещает сыну заниматься скейтбордингом. Их противостояние приводит к тому, что они заключают пари: Алла проходит отборочные на соревнование скейтеров, а Марк занимается учебой.

21 мая

Боевик «Грязные деньги» (18+) соберет звездный состав. Джейк Джилленхол и Генри Кавилл играют оперативников, которые отправляются на личный остров гангстера (Карлос Бардем), чтобы вернуть похищенный миллиард долларов.

Российская комедия «Богатыри» (6+) перенесет былинных героев в современность. Мальчик Ваня находит портал в Древнюю Русь, а злая ведьма Гордея через этот же волшебный проход проникает в будущее, чтобы оживить древнего дракона. Богатырям (Роман Курцын и Роман Постовалов) предстоит осваиваться в мире гаджетов и транспорта и остановить колдунью.

Триллер «Обсессия» (18+) расскажет о неудачнике, который с помощью магической палочки добивается любви девушки. Но желание исполняется слишком буквально: возлюбленная становится опасной одержимой.

28 мая

Главная премьера месяца — байопик «Майкл» (16+). Племянник Майкла Джексона Джаафар Джексон исполнил роль короля поп-музыки. Фильм рассказывает о пути артиста от выступлений в The Jackson 5 до мировой славы. Создатели сознательно обошли спорные моменты биографии, сделав ставку на зрелищность и музыку. Картина уже собрала более 200 миллионов долларов по всему миру.

Для семейного просмотра выйдет мультфильм «Кощей. Тайна живой воды» (6+). Правительница Моревна погружает Василису в волшебный сон. Возлюбленный Василисы Кощей вместе с Колобком отправляется на поиски живой воды, чтобы вернуть свою невесту.

Фэнтези «ЧаО» (12+) расскажет об инженере, которому предлагают жениться на принцессе русалок. Он совершенно к этому не готов и не знает, как вести себя с неожиданной невестой. Но чем больше времени герои проводят вместе, тем больше усиливается симпатия между ними.

Завершает месяц триллер «Пропасть» (16+) с Марком Эйдельштейном. Молодожены отправляются прыгать с парашютом в предгорьях Эльбруса, но их пилотом оказывается бывший девушки. Самолет терпит крушение, и компании приходится прыгать в экстремальных условиях. Стропы парашюта цепляются за дерево, висящее над пропастью. Связи нет, и помощи ждать неоткуда.