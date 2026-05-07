Женщину и ребенка спасли на пожаре в высотном доме в Челябинске

Здесь загорелась квартира на девятом этаже

В Челябинске на улице Татищева загорелась квартира в высотном доме. Видео с места событий в редакцию Первого областного информагентства присылают читатели. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание случилось в квартире на 9-м этаже: горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Хозяев в этот момент дома не было.

«Сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали из соседней квартиры женщину с ребенком. Людей вывели по маршевым лестницам с помощью спасательных комплектов. Пострадавших нет», — отмечают в пресс-службе.

Открытое горение ликвидировано. Специалисты отделения дознания выясняют причину возгорания.