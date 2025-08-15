Детский оркестр Челябинской области выступит на фестивале среди коллективов из 30 стран

Юные дарования соберут в Москве в «Зарядье»

Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области под управлением Валерия Уткина примет участие в III Фестивале юношеских оркестров мира, который пройдет с 22 по 24 августа 2025 года в Москве на площадке «Зарядье».

Фестиваль, организованный под руководством маэстро Юрия Башмета и при поддержке Департамента культуры Москвы, обещает стать крупнейшим симфоническим опен-эйром этого лета. На мероприятии выступят юные музыканты из почти 30 стран, среди которых — Ливанский национальный юношеский оркестр и Ереванский молодежный оркестр, а также знаменитый Симфонический оркестр «Эль Система» из Венесуэлы, который отмечает 50‑летие своей программы поддержки одаренных музыкантов.

В рамках фестиваля вновь будет собран Всемирный юношеский симфонический оркестр, который под управлением Юрия Башмета исполнит Пятую симфонию Бетховена и сюиту «Ромео и Джульетта» Прокофьева.

Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области представит свою программу на сцене Большого амфитеатра в «Зарядье» наряду с другими партнерскими оркестрами, с которыми у коллектива сложились теплые творческие связи.

Кроме того, в этом году в фестивале примет участие новосозданный Детский симфонический оркестр Москвы, в состав которого войдут юные музыканты из детских музыкальных школ и школ искусств столицы.

В концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра 23 августа зрителей порадуют выступления известных актеров театра и кино Евгения Миронова и Марины Александровой.

Фестиваль юношеских оркестров мира, проходящий с 2023 года, ежегодно собирает участников из различных стран и регионов России. В 2024 году более 200 тысяч зрителей стали свидетелями незабываемых концертов, в которых участвовали сводные юношеские симфонические оркестры стран БРИКС и СНГ.

Вход на все концерты фестиваля свободный, что делает это культурное событие доступным для всех желающих.



Напомним, маэстро Юрий Башмет проводит в Челябинской области ежегодный фестиваль искусств. Ранее он признался, что всегда ждет встречи с челябинской аудиторией.