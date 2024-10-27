В Челябинске завершился музыкальный фестиваль Юрия Башмета

В финальном концерте приняли участие два коллектива

Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Челябинске завершился грандиозным концертом, в котором приняли участие два коллектива и пять солистов.

Итоговый концерт составили из двух отделений, в первом из которых на сцену вышел камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Музыканты исполнили произведения Петра Чайковского и Сергея Танеева. К камерному ансамблю присоединились солисты Елизавета Нарсия (сопрано, Москва), Ольга Белоглазова (виолончель, Москва), Михаил Безносов (кларнет, Москва), Давид Посулихин (тенор, Москва).

Приятным акцентом в первом отделении стало выступление флейтиста Тимофея Ратнера из Челябинска. Тимофей учится в детской школе искусств № 1, с 2024 года уже стал артистом Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Вместе с «Солистами Москвы» юный музыкант исполнил фрагмент для флейты и струнных из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».





Во втором отделении финального концерта на сцене царил симфонический оркестр Челябинской области. Дирижировал увертюрой-фантазией Петра Чайковского «Ромео и Джульетта» Юрий Башмет. Вслед за ним на сцену поднялся художественный руководитель и главный дирижер челябинского Алексей Рубин. Фрагменты из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» завершили концерт. Зал взорвался аплодисментами и долго не отпускал артистов со сцены.

Добавим, в рамках VII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета музыканты побывали с концертами не только в столице региона, но и в Магнитогорске, Миассе, Златоусте.