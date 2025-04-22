В Челябинске состоялся дебютный концерт молодежного симфоджаз-оркестра

В репертуаре эстрадная музыка, джаз и произведения из кинофильмов

В Детской филармонии имени А. А. Абдурахманова состоялся дебютный концерт молодежного симфоджаз-оркестра. Под руководством художественного руководителя Антона Бугаева музыканты представили оркестровые композиции из культовых кинофильмов. Премьеру посетила общественный деятель Ирина Текслер.





«Я рада, что у нас появился такой новый коллектив. Казалось, недавно мы стояли на этой сцене, открывали вновь нашу филармонию после ремонта, а сейчас уже выпускники филармонии собрались для того, чтобы сделать новый коллектив и продолжать заниматься любимым делом. В них столько вложенной любви, столько музыки, но разве это может пройти мимо? И это, друзья, остается здесь, у нас, в Челябинской области», — сказала Ирина Текслер.

Востребованность симфоджаз-оркестра в культурной жизни региона трудно переоценить, поскольку его репертуар — это не только эстрадная и джазовая музыка, но и популярная классика в современных аранжировках, а также богатое музыкальное наследие кинофильмов XX и XXI века.

В премьерной программе «Музыка большого экрана» прозвучали оркестровые композиции из фильмов «Розовая пантера», «Холодное сердце», «Король Лев». Солисты филармонии исполнили популярные песни из кинофильмов.