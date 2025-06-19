Симфонический оркестр Челябинской области сыграет в Ботаническом саду ЧелГУ

Концерт приурочили к старту приемной кампании

Приемную кампанию в Челябинском государственном университете откроет концерт Государственного симфонического оркестра Челябинской области. 20 июня коллектив выступит для абитуриентов и их родителей в Ботаническом саду, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

«В программе — любимые произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Иоганна Штрауса. Их музыка, звучавшая когда-то в роскошных дворцах и уютных садах Вены, создаст идеальную атмосферу праздника знаний и новых начинаний в ЧелГУ», — отмечают в пресс-службе.

Помимо музыкального подарка, для абитуриентов приготовили викторины и розыгрыши призов — сувениров с символикой ЧелГУ и Челябинской филармонии, а также билеты на «Курчатов фест». Первого человека, который подаст документы, поздравит ректор.

В этот же день генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев подпишут соглашение о развитии эстетического вкуса и приобщения студентов к искусству через посещение культурно-массовых мероприятий, проведение мастер-классов и семинаров.

Концерт в Ботаническом саду начнется в 14:00. Если будет дождливо, мероприятие перенесут в корпус.