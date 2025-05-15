Композиторы напишут уникальное сочинение для симфонического оркестра Челябинской области

Стали известны имена пятерых авторов

Пять композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Сыктывкара напишут уникальное произведение специально для симфонического оркестра Челябинской области. Имена авторов, которые примут участие в музыкальной лаборатории, назвали в Челябинской филармонии.

Участниками «Курчатов Лаб» стали московские композиторы Екатерина Хмелевская, Кристина Янова, Элина Лебедзе из Санкт-Петербурга, Лукас Сухарев (Сыктывкар/Москва) и Станислав Фролов (Челябинск/Москва). Их выбрали из 70 претендентов, отправивших заявку на композиторскую лабораторию.

«Мы получили 70 заявок из разных городов страны, а также из Минска и Берлина. Это невероятно — видеть такой отклик на нашу оркестровую лабораторию. Для меня особенно важно, что „Курчатов Лаб“ пройдет именно в Челябинске — городе, который я очень люблю. Уже в сентябре он станет эпицентром творческого процесса — местом рождения новых, необычных и концептуально смелых произведений», — поделился худрук оркестра Челябинской области Алексей Рубин.

Композиторы создадут новое сочинение специально для челябинских музыкантов. Открытые репетиции с оркестром пройдут с 14 по 16 сентября в Челябинске. Финалисты лаборатории, композитор Владимир Горлинский, музыканты оркестра и дирижер Алексей Рубин в интерактивном формате обсудят новые партитуры и смогут доработать их к мировой премьере.

Произведение впервые прозвучит в Концертном зале имени Прокофьева в феврале 2026 года.