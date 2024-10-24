Юрий Башмет: «Всегда жду встречи с челябинской аудиторией»

В 7-й раз на Южном Урале проходит фестиваль искусств маэстро

Челябинск вновь принял Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. На этот раз народный артист России в течение нескольких дней выступит с камерным ансамблем «Солисты Москвы», симфоническим оркестром Челябинской области и актером Игорем Костолевским. Сегодня маэстро посетит Детскую филармонию, чтобы дать советы юным талантам, а накануне открыл фестиваль спектаклем-концертом «Когда пришла к тебе любовь». Как это было — показываем в нашем фоторепортаже.

За музыку отвечал сам Юрий Башмет и его оркестр, за трепет — челябинская публика, а вот за любовь — актер Игорь Костолевский. Как поделился артист, он всегда с удовольствием приезжает в Челябинск, ведь «публика здесь чудесная». Выступление на концерте «Когда пришла к тебе любовь» имеет личное значение для актера, как и каждый спектакль. По его словам, любой выход к зрителю всегда что-то должен нести в себе, нельзя выходить на сцену «ни с чем».

«Для меня большая радость и удовольствие выступать с таким замечательным оркестром под руководством Юрия Башмета. Это замечательный оркестр, работать с ним мне очень нравится. Правда, не знаю, нравится ли им со мной...» — пошутил актер.

Из года в год фестиваль имеет свои особенности. В этом году это спектакль-концерт — жанр, который развивает ансамбль «Солисты Москвы», а еще выступление с именитыми музыкантами молодого челябинского флейтиста, ученика Детской школы искусств № 1 Тимофея Ратнера. По словам Юрия Абрамовича, музыкант очень волновался на первом выступлении в Магнитогорске, но это ничуть не сказалось на игре.

Сегодня маэстро поедет в Детскую филармонию. Юрий Башмет очень ждет этой встречи и считает, что она полезна для всех: и для него, и для детей. Также явление филармонии, где играют совсем юные музыканты, маэстро считает уникальным для России.

Не пропускает выступления друзей первая леди Челябинской области.

«Я искренне рада, что фестиваль постоянно расширяет свою географию. В этом году в программе Магнитогорск, Миасс, Златоуст и, конечно же, столица Южного Урала — Челябинск. Плюс сегодня дополнительная радость — художественное слово в исполнении удивительного Игоря Костолевского. А сочетание литературы и музыки трогает самые, наверное, сокровенные струны нашей души», — призналась Ирина Текслер.

Она также поблагодарила Юрия Башмета за все, что тот делает и планирует сделать для детской филармонии и детско-юношеского оркестра.

«С самого начала работы учреждения подписано соглашение с Юрием Абрамовичем о сотрудничестве в поддержке развития филармонии. Сейчас готовится еще одно соглашение — между детским юношеским симфоническим оркестром Юрия Башмета и детско-юношеским симфоническим оркестром ДФЧО. Уже дважды наш оркестр выступал на фестивале симфонических оркестров и завоевывал самые высокие места. И именно благодаря вниманию народного артиста СССР Юрия Башмета наш детско-юношеский симфонический оркестр знает теперь вся страна».