Делимся афишей «Ночи музеев» в Челябинске

Несколько вариантов, куда отправиться в субботу всей семьей

Всероссийская акция стартует в Челябинске уже завтра, 18 мая. Вопреки своему названию, начнется праздник музеев с самого утра. В этом году мероприятия задумали сразу несколько крупных площадок. Рассказываем о предстоящих мастер-классах, экскурсиях и перформансах.

Исторический музей Южного Урала зовет на свои мероприятия семьями, ведь посвятили программу дня теме «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Стартуют выступления музыкантов, интерактивные игры и танцевальные мастер-классы в 18:00. Откроет «Ночь музеев» первая экскурсия по новой выставке «Вспоминая Пушкина», подготовленная к 225-летию со дня рождения поэта. Также в музее обещают еще одну новинку — экспозицию, состоящую только из одной реликвии — золотой пластины из погребения сарматской жрицы. На других площадках Исторического музея подготовили мастер-классы по ниткографии, плетению из пряжи, граффити и реставрации. В Доме Общественного собрания проведут перформансы и занятия по аргентинскому танцу. Главным событием вечера станет выступления кавер-группы «Знакомые» и рокеров «Резиновый дедушка». Закроет вечер световое шоу барабанщиков на центральной площади перед входом в музей, начало в 21:45.

В Музее изобразительных искусств «Ночь музеев» стартует в 12:00 с открытия выставки «Голландцы и фламандцы», посвященной ведущим европейским школам живописи. Также в музее обещают работу лекториев об известных художниках, лекции-дегустации по советской парфюмерии и мастер-классы по линогравюре, флористике и живописи. В 23:00 в Александровском зале проведут экскурсию во мраке — не забывайте смартфоны с фонариками!

Челябинский театр кукол зовет горожан на мистическую экскурсию с оживающими куклами и проходкой в бутафорские цеха. Все желающие поближе узнают о жизни знакомых с детства кукол, подержат их в руках и откроют тайны, могут ли куклы болеть и стареть. Начнется необычная акция в 23:50.

В мультимедийном парке «Россия — Моя история» мероприятия начнутся в 13:00 с интеллектуально-стратегической игры. Также посетителей ждут VR‑площадки, квесты и художественные мастер-классы. В 19:00 челябинцев зовут на просмотр советской классики — фильма «Гараж» Эльдара Рязанова.

В Челябинском центре искусств на Сони Кривой, 30, акцентируют внимание на творческих мастер-классах: по каллиграфии, монотипии и созданию картин в стиле Ван Гога. Стартуют мероприятия в 11:00.

Присоединятся к «Ночи музеев» и челябинские храмы. В Кафедральном соборе Рождества Христова в 12:00 и 14:00 проведут экскурсии по выставке «Русь заповедная. Храмы и монастыри России».

Приглашают челябинцев и отправиться в область. Музей-заповедник «Аркаим» готовит исторические квесты, настольные игры и экскурсии по выставкам с сотрудниками музея. Также на площадке пройдет концерт группы KARUNIKA и спектакль «Едоки», посвященный знаменитому художнику Ван Гогу.

Возрастное ограничение всех мероприятий «Ночи музеев» 12+

