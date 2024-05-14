Более 250 школьников примут участие в квестах в Аркаиме на «Ночи музеев»

Выставки, экскурсии, концерты и мастер‑классы пройдут 18 мая

В Челябинской области музей-заповедник «Аркаим» присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая. В этом году она посвящена 30-летию заповедника. Рассказываем, какие выставки, экскурсии, квесты, мастер-классы и концерт ждут южноуральцев.

В рамках «Ночи музеев» представят игру «Археологическое мемори», для которой изготовили 40 картинок с изображением раритетов бронзового века. Игрокам нужно запомнить расположение картинок, а затем открыть парные карточки.

«Правильно назвать нашу игру напольной, поскольку карточки мы сделали огромные — 40 на 40 см, ни один стол под такое не подойдет. Карточки оформляла по нашему заказу профессиональный дизайнер Анастасия Галкина. На них изображены археологические находки, часть которых — из нашего фонда, остальные — из других музеев. Думаю, игра будет интересна не только детям, но и взрослым. Кстати, у нас есть и настольный вариант, где карточки поменьше — 5 на 5 см. В такую игру можно играть дома», — рассказала организатор акции Александра Пигалова.

Двести пятьдесят школьников Брединского района примут участие в квесте, который пройдет на территории заповедника. Участникам представят обновленные стенды, установленные за счет полученного президентского гранта.

Вечером у мельницы состоится концерт магнитогорской группы KARUNIKA. Также зрители услышат фрагменты из древнейших индоевропейских текстов — Ригведы и Авесты. Древние гимны прозвучат под звуки инструментов австралийских аборигенов, космической музыкальной тарелки и этнических барабанов.

«Акцию мы проводим уже в 16-й раз, и каждый раз чувствуется, что интерес зрителей растет. В прошлом сезоне на мероприятия пришло более тысячи посетителей. Надеемся, что в этом, юбилейном для нас году зрителей будет не меньше. Тем более что мы подготовили интересную программу», — говорит директор заповедника Валерий Волик.

Кроме того, в Аркаиме челябинская «Студия-М» покажет спектакль «Едоки», а также состоится премьера первой серии мультсериала «Большое приключение Люськи и Фрикадельки». Завершится акция встречей с научными сотрудниками и археологами. Они расскажут о своей работе и презентуют новые выставочные проекты последних археологических исследований.