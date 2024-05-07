В Челябинске покажут европейские полотна XVI века

Выставка откроется в «Ночь музеев»

Челябинский музей изобразительных искусств готовит новую экспозицию — «Голландцы и фламандцы. Оригинал — подражание — копия». Как рассказали в музее, картины и гравюры представят творчество ведущих европейских школ живописи начиная с конца XVI века.

Всего выставку составят около 70 полотен, графика и предметы декоративно-прикладного искусства. Как рассказали в музее, самыми ранними экспонатами станут гравюры голландского мастера — два листа из серии «Страсти Христовы» 1596—1598 годов.

Экспозицию составят картины совершенно разных жанров: анималистика, баталии, портреты, натюрморты, пейзажи и сюжеты из христианской истории. Работы голландцев и фламандцев дополнят полотнами западноевропейских и отечественных мастеров, создававших свои картины под влиянием голландского и фламандского искусства XVII века.

Открытие состоится 18 мая в честь всероссийской акции «Ночь музеев». Искусствоведы не только познакомят посетителей с загадками творчества великих мастеров, мифами, легендами и символами, но и помогут разобраться в тонкостях изобразительного искусства, расскажут биографии мастеров и истории создания полотен.

Познакомиться с выставкой можно будет до 28 июля.