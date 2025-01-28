Четыре театра Челябинской области отправятся со спектаклями на «Большие гастроли» по России

В обмен на челябинской сцене сыграют артисты из других регионов

Челябинские театры примут участие в программе «Большие гастроли»: на несколько дней уедут в другие города, чтобы познакомить россиян с искусством Южного Урала. Тем временем в Челябинской области выступят артисты из других городов. Кого ждать южноуральцам, рассказали в региональном Минкульте.

«Большие гастроли» — специальная программа, которая призвана объединять культурное пространство России и привлекать зрителей к постановкам городов-гостей. Театральные обмены проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом.

Так, Челябинский театр оперы и балета с 10 по 13 апреля отправится в Екатеринбург со спектаклями «Бал-маскарад», «Раймонда» и «Анюта». А «Урал Опера Балет» в ответ в мае-июне покажет оперу «Набукко» и балет «Сказки Перро».

Драма имени Наума Орлова с 18 по 21 сентября поедет в Томск. На сцене Томского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы артисты покажут шесть постановок: «Девочки с Васильевского острова», «Номер шесть», «Out of order, или Тринадцатый номер», «Женитьба», «Площадь картонных часов», «Дом Бернарды Альбы». Гости из Томска у нас сыграют «Красный обоз», «Визит старой дамы», «Любовный переполох», «Поминальную молитву», «Маленькую Бабу-Ягу», «Короля Оленя».

Молодежный театр увезет спектакли «Яна всем нравится (НЕТ)», «Деревья растут для всех», «Бунин. Рассказы», «Петербургские повести», «Иван Царевич и Серый волк», «Конек-горбунок» в Омск. С 18 по 23 ноября актеры выступят в Омском областном театре юных зрителей имени ХХ-летия Ленинского комсомола. В ответ на челябинской сцене покажут картины «Манолито очкарик», «Преступление и наказание», «Танцплощадка», «Айболит», «Лисьи огни», «Сказки Пушкина».

Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» в начале апреля отправится в Новокузнецк и покажет спектакли «Бах-Бах-Бах!», «Бука», «Умка», «Иван Царевич и серый волк» и «Курочка Ряба». А артисты Новокузнецкого театра кукол «Сказ» им. В. Машкова представят в Магнитогорске спектакли «А зори здесь тихие», «Сказка о Золотом петушке», «Волшебный светлячок», «Клубочки-уголочки» и «Три медведя».

Также от Челябинской области еще один коллектив отправится на гастроли по программе «Мы — Россия». Ансамбль танца «Урал» выступит в Оренбурге, Самаре и Тольятти.

Напомним, в 2024 году по программе «Большие гастроли» артисты МХАТа сыграли в Челябинске «Пигмалиона».

А «Петербургские повести» Молодежного театра, которые отправятся на гастроли, вошли в лонг-лист премии «Золотая маска».