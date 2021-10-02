﻿﻿﻿﻿«Бал-маскарад» в Челябинском театре оперы и балета: эффектное и праздничное начало сезона

﻿﻿﻿2 и 3 октября — премьера оперы Верди в постановке режиссера Мариинского театра Иркина Габитова



Новый сезон в год 65-летия Челябинский театр оперы и балета начинает с полагающейся ему торжественностью. Открыт современный музей, запущена совершенно волшебная Музыкальная шкатулка, рядом с которой взрослые превращаются в детей: прозрачный куб, высотой три метра, внутри которого вращаются гигантские шестеренки и под знакомую классическую музыку меняются мизансцены, задуман и создан знаменитым челябинским театральным художником Виктором Плотниковым.



Сегодня и завтра — премьера великой оперы Верди.



Граф Рикардо и его паж Оскар (Павел Чикановский и Екатерина Батуева)



Опера «Бал-маскарад» — это, что называется, must have, одно их тех классических произведений, которые по умолчанию должны быть в репертуаре уважающего себя оперного театра. В Челябинске «Бал-маскарад» был снят с репертуара 30 лет назад и возвращается на сцену в юбилейный год. Для постановки в Челябинск был приглашен режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.



Фотография сделана во время одной из репетиций (Источник: соцсети)



Когда Джузеппе Верди сто пятьдесят лет назад писал свой «Бал-маскарад» (тогда называвшийся «Месть в домино»), он даже не предполагал, какому количеству правок, вплоть до смены места действия, имени и статуса главного героя, а также исторической эпохи, будет подвергнуто его произведение. В разных интерпретациях действие переносилось из Европы в Америку и обратно, из XIX века в середину XX-го, главный герой был то военным чином, то губернатором, то еще бог знает кем.

Режиссер Иркин Габитов, как говорят в театре, очистил оперу от налипшей за столетия шелухи, мусора и режиссерских интерпретаций. Если вы, к примеру, слушали «Бал-маскарад» в Милане или в Париже, Челябинск вам откроет нового Верди, точнее, старого Верди, без ненужных примесей.





Это история губернатора Бостона Рикардо, искренне влюбленного в жену своего друга и соратника Ренато. Рикардо становится жертвой заговора и погибает (как раз на бале-маскараде) от руки того самого друга Ренато, который, узнав о чувствах к его супруге, из друга становится врагом и возглавляет заговорщиков.

Дворцовые интриги, любовь, страсть, предательство, честь, верность, преданность, месть, ярость, расплата, мистика, раскаяние — вот такой набор понятий, местами архаичных, но актуальных во времена Верди, формирует тему оперы.

Сюжет на сцене Челябинского театра разворачивается в грандиозных декорациях (художник-постановщик и художник по костюмам — невероятный Вячеслав Окунев). Если это дворец, то осязаемы даже барочные виньетки на величественных колоннах.

Гадалка Ульрике и граф Рикардо (Дарья Аброськина в роли Ульрике)



Если это порт, где гадалка Ульрике ворожит над зельем, то мы слышим чуть ли не жар огня под огромным котлом и крики чаек над водой.

Если это бал, то платья у дам (пусть появляющихся всего на пару минут!) занимают пол-сцены. Каждая бусинка, поверьте, занимает каноническое место, а кринолин у юбок такого диаметра, что там при желании может спрятаться младшая группа детского сада.

Все детали подлинны, нарочно лишены условности и тяжелы, как в реальном мире. Продуманность сценографии и такая дотошность дает эффект максимального погружения в классический сюжет. В великой опере, это правда, не может быть мелочей.

Верди написал гениальную музыку. Она передает и страсть, и отчаяние, и ужас, и торжество, и любовную тягу, и гибельное пророчество так, что и переводить с итальянского не надо. Именно поэтому, несмотря на разделяющие нас с героями столетия, рассказанная в опере история звучит и откликается столько лет.

Рикардо и его возлюбленная Амелия (Алексей Пьянков и Наталья Быстрик) поют о невозможности любви



Режиссер Иркин Габитов и талантливый хореограф-постановщик Александра Тихомирова (обладатель медали Франциска Скорины) сделали персонажей не просто носителями неких вечных тем, как обычно случается в оперном искусстве, а живыми людьми. Очеловечили образы и очень четко прорисовали сюжетные ходы, чтобы зритель не расслаблялся ни на минуту.

Это не ходульные образы, обозначенные двумя-тремя грубыми мазками: «я — страдаю», «я — негодую», «я — властелин мира», «я — влюблена» и так далее. Это живые люди, сминаемые противоречивыми чувствами, за которыми очень интересно наблюдать.

Мы следим за логикой поведения каждого из героев, за развитием отношений, не утопая в гимнах то одному чувству, то другому — при всей красоте и великолепии партий, они не уводят от главной линии.





Филигранная работа солистов, исполнителей главных ролей, несомненно, не останется незамеченной: Павел Чикановский и Алексей Пьянков (два состава в роли Рикардо), Наталья Быстрик и Гузелия Шахматова (Амелия), Дарья Аброськина и Катерина Пыжова (Ульрике) — перекрывая сокрушительную мощь оркестра, каждый поет в своей черед не только главную масштабную арию, но и, не теряя темперамента, вступает на поворотах сюжета в сложный, сбивчивый, изящно выписанный дуэт с другим героем.

Здесь Верди всем предоставил красивый простор для проявления лучших вокальных данных, для демонстрации высококлассной техники сольного мастерства. А Габитов сделал так, чтобы мы услышали авторский замысел и увидели во всем великолепии им задуманную историю о вечно противоречивых страстях и торжествующих истинах.

Премьера спектакля — 2 и 3 октября.