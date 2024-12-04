Артисты МХАТа дают «Пигмалиона» на челябинской сцене

Спектакль покажут два вечера, билетов уже нет

На сцене Челябинского драмтеатра сегодня репетируют не актеры местной труппы, а гости. И не просто из другого уральского театра, а из Москвы — МХАТа имени Горького. Театр привез в Челябинск классику на все времена — комедию «Пигмалион» (16+). Нет смысла подогревать интерес зрителей и убеждать сходить — все билеты уже выкуплены. Мы лишь поделимся мнением артистов о постановке, необходимости гастролей и южноуральской столице.

Крутящаяся то в одну, то в другую сторону сцена с декорациями. Помощник режиссера, мерящий шагами зал, просящий звуковика немного повременить в начале с выключением музыки и дающий команду прикрутить декоративные столбы: «Они же свалятся, пока сцена будет вращаться». Смеющиеся актеры, оценивающие акустику зала словами: «Раз, раз, два», распевающиеся строчкой «Свет озарил мою больную душу…» и подтрунивающие друг над другом: «Ты слова забыл. Там надо еще сказать „будет-будет“». Так проходит репетиция московских артистов на неродной сцене. Прямо сейчас они примеряются к новой обстановке, чтобы вечером отыграть спектакль без помех.

Это не первые гастроли Московского художественного академического театра на Южный Урал. Несколько лет назад на сцене драмы показывали «Мастера и Маргариту» и «Зойкину комнату». К слову, исполнители главных ролей в «Пигмалионе» приезжали и тогда. Они хорошо запомнили благодарную челябинскую публику и сам театр, изменения в котором не могли не заметить.

«Замечательный театр и, самое главное, замечательный зритель. У меня самые приятные ощущения и впечатления от работы в драмтеатре. Жалко только, что мало времени, чтобы адаптироваться к публике и поближе познакомиться с городом, его достопримечательностями», — поделился Олег Цветанович (играет профессора Хиггинса).

На этот раз привезли комедию Бернарда Шоу по мотивам мифа о скульпторе Пигмалионе. По сюжету профессор Генри Хиггинс решается на необычный эксперимент — превратить деревенщину Элизу в благородную леди. Вот только по законам жанра сам же влюбляется в «вылепленную идеальную скульптуру». Правда, исполнитель главной роли Олег Цветанович считает, что постановка не о любви. Она, по его словам, о дилетантизме и профессионализме:

«Я играю профессионала, который ненавидит любителей. Дилетантизм, к сожалению, сегодня процветает: он везде, буквально на каждом шагу. И даже в театрах: тот же МХАТ собирал профессионалов, но это все осталось в истории, сейчас само время диктует другие условия. Мало стало профессионалов: они или не востребованы, или не нужны никому, не знаю. Талант сейчас ценится меньше. Но вот наш спектакль ставил профессионал [режиссер-постановщик — Татьяна Доронина. — Прим. автора]. И мне приятно играть на гастролях — нестоличная публика самая лучшая. И актеры, я считаю, в провинциальных театрах тоже намного лучше, чем в столице: здесь люди работают, занимаются своим ремеслом, а не пытаются продать себя подороже».

На московской сцене «Пигмалион» в постоянном репертуаре. Как рассказала заслуженная артистка Наталья Пирогова, московская публика с удовольствием ждет эту постановку, особенно сейчас, когда в театре ремонт и играют постановку редко. Просто запрос у публики есть на классику, а авангард и современные интерпретации уже приелись.

«Мы ждем хорошего вечера, хороших эмоций, хорошего приема. А что такое хороший прием? Когда публика слушает тебя, когда она идет вслед за твоими эмоциями, вслед за твоим рассказом, вслед за твоим сюжетом», — отметила Наталья.

От челябинской публики ждут интереса и голодных глаз. Всех готовы удивлять и поражать — лишь бы сам зритель был готов удивляться и поражаться. А еще актеры хотели бы погулять по Челябинску подольше, только времени нет. Сегодня и завтра отыграют постановку здесь, до этого был Грозный. А дальше — в другие города.

«Несколько лет назад мы уже играли в Челябинске. И из-за тепла, подаренного публикой, даже уезжать не хотелось. К сожалению, нам не дают большого количества времени, у нас нет ни одного выходного, чтобы прогуляться по городу. А нам было бы интересно подольше задержаться, может быть, с более расширенным репертуаром приехать ради этого. Всегда очень жалко прощаться с такой публикой», — поделилась актриса Лариса Голубина.

Повторимся, попасть на гастроли уже нельзя. Но по опыту прошлых лет можно сказать, что артисты московского театра еще приедут. По крайней мере, обещают.