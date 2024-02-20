В Челябинском молодежном театре представили спектакль о буллинге

Историю написала подросток из Омска

«Яна всем нравится (нет)» — так называется новая пьеса в Челябинском молодежном театре. Режиссер постановки рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной», что главными вдохновителями спектакля стали подростки и их человеческие проблемы.

Премьера прошла 14 февраля. Сюжет стал победителем фестиваля «Своя территория», в рамках которого школьники со всех регионов страны могут поделиться волнующими событиями из своей жизни, а авторов самых интересных историй приглашают для сотрудничества с известными театральными деятелями. Сочинение о недопонимании и травле в подростковом коллективе оценили в Молодежном театре.

В прошлом сезоне челябинские актеры провели две читки, на которых постановку отметили и команда театра, и слушатели. Год спустя на сцене Челябинского молодежного театра представили спектакль о девушке Яне, ставшей жертвой травли. Как отмечают в театре, эта история — не только о буллинге, но и взрослении, поиске помощи у старшего поколения и узнавании ребенком тяжелой и сложной жизни.

«Очень хотелось осветить тему буллинга, придать ей некую форму, поэтому и появилась идея спектакля. Мы взяли за основу подростковые тренды, касающиеся, например, той же самой Азии (жанр K-pop. — Прим. ред.), чтобы лучше передать замысел», — рассказал режиссер постановки Дмитрий Писарев корреспондентам медиахолдинга «Первый областной».

В последнее время тема буллинга все чаще стала подниматься в литературе, кинематографе и СМИ. Именно поэтому познакомиться с постановкой советуют не только молодежи, но и взрослым, ведь каждый должен понимать, как справиться с непростой ситуацией и помочь выйти из нее близким.