Челябинский театр современного танца ставит спектакль о виртуальном бессмертии

Премьеру назвали «Исходный код»

Челябинский театр современного танца готовит премьерный пластический спектакль о желании стать лучшей версией себя и бессмертии. Работа хореографа Дениса Чернышова получила название «Исходный код» (12+).

В новой работе артисты поднимают философские вопросы: для чего каждый из нас живет, к чему стремится и почему мы становимся частью алгоритма? Также спектакль пытается понять, не превратилось ли сегодня желание стать бессмертным в мечту увековечить себя в цифровом пространстве. Работа затрагивает темы виртуального мира и искусственного интеллекта, а аннотацию к спектаклю написала нейросеть на основе мема «Идущий к реке».

В спектакле примут участие Артем Манаков, Маргарита Черных, Ева Алехина, Дарья Благодарова, Ростислав Литвин, Надежда Булатова, Дана Зайцева, Анастасия Маркеева.

Постановку покажут 18 октября в учебном театре «Дебют» третьего корпуса ЧГИКа.

Напомним, 13 октября Челябинский театр современного танца представит еще одну премьеру — спектакль «Яблоня на Марсе».