Новый сезон Челябинского театра современного танца откроется премьерами 2025 года

Уже на старте зрители увидят постановки о главном — о круговороте жизни и чувств

Челябинский театр современного танца готовится открыть новый сезон премьерами 2025 года. В августе преданных поклонников ждет «Приют „Белая Хиганбана“» (12+) — с этим спектаклем-размышлением артисты примут участие в городском уличном фестивале современного изобразительного искусства «#Неискусственно», рассказала ИА «Первое областное» директор театра Марина Кравчук.

«Театр участвует в этом фестивале уже три года, но до этого мы или создавали перформансы специально для открытой площадки, либо показывали части постановок, а в этом году впервые решили посягнуть, так сказать, замахнуться на показ полной версии спектакля. Поэтому „Приют…“ Елены Пришвицыной и Влада Морозова артисты станцуют на сцене Арт-сквера 23 августа», — рассказала она.





А официальное открытие сезона состоится 8—9 сентября. Восьмого «Приют…» обретет приют на сцене Молодежного театра, а девятого на малой сцене драмтеатра зрители смогут увидеть новую постановку худрука Ольги Поны «Письма. Упражнения в искренности» (12+) — хореографический спектакль о попытках понять и принять самых близких людей. Литературная основа постановки — личная переписка, через которую раскрывается история одной семьи. Текст писем специально для спектакля написала драматург Ирина Васьковская.

«В постановке заняты всего семь человек. Это требование самого материала, все-таки письма — это всегда что-то личное. Поэтому для премьеры „Упражнений в искренности“ выбрана малая сцена драмтеатра», — говорит директор ЧТСТ Марина Кравчук.

Независимо от авторства, каждая работа театра за все время его существования — о ней, об искренности. Сейчас в репертуаре 22 спектакля, причем некоторые идут годами, а иногда — уходят, но потом возвращаются.

«Есть спектакли, которые прям далекие-далекие. Из 2018 года, например, спектакль „Несинхронно“ Ольги Поны или „Поцелуй меня дважды“ Елены Пришвицыной и Влада Морозова. Или вот по просьбам зрителей мы вернули „Год без любви“ Рафаэля Тимербакова и Димы Чегодаря. Работа долго не показывалась, но зрители снова и снова спрашивали, и мы ее восстановили».

В октябре театр покажет еще две премьеры: «Яблони на Марсе» — работу Владимира Вдовенко и Татьяны Сущенко и «Исходный код» — современный технологический проект Дениса Чернышова.





Конечно, будут в новом сезоне и «финалисты» предыдущего — «Однажды рыба встала и пошла» хореографа и танцовщика Дмитрия Чегодаря и «Сказочка с напевом: от девицы до бабы» в постановке Юлии Репицыной.





Последняя работа — проект-коллаборация Челябинского театра современного танца и вокального ансамбля «Заряница». О нем мы подробнее поговорили с автором идеи и хореографом.

Напомним коротко: постановка — синтез, почти оксюморон, слияние современного танца и живого народного пения. И она (конечно же!) рассказывает о любви, о рождении пары — через ушедшие в небытие русские традиции и обряды.





«Душа велела сделать так: соединить современный танец и народное пение, такое естественное, такое же органичное и идущее от души, как и современный танец, где все очень естественно, где есть умное тело, которое позволяет нам искусно, великолепно, мне кажется, прочувствовать истинное русское народное пение, потому что оно же пронизывает нас, это наша культура, это то, из чего мы, по сути, состоим»,

— рассказывает автор.

Юлия Репицына признается, что сделала «Сказочку…», чтобы люди верили в волшебство и чудеса, но ждет, что в новом сезоне этот спектакль-синтез прирастет новыми смыслами.

«С каждым показом спектакль живет, он развивается. Танцовщики уже понимают, кто они, что они должны чувствовать, взаимодействовать друг с другом, как они должны ощущать эту музыку. И вот они уже не думают о движениях — тело работает самостоятельно, а их внимание направлено на ощущения, на работу друг с другом, проживание. Поэтому с каждым спектаклем отношение к партнерам, отношение к коллегам более вдумчивое, более гармоничное», — отмечает хореограф-постановщик.

Это была третья работа Юлии Репицыной в Театре современного танца, и она говорит, что хочет и готова продолжать сотрудничество:

«Театр современного танца за почти 15 лет стал неотъемлемой частью меня, моей жизни. Здесь, можно сказать, прошло мое становление, причем сформировался не только сам образ современного танца, но и художественный вкус и отношение к работе. Это такая творческая обитель, где люди не только созерцают, но творят, пробуют себя. Это очень ценно, что руководство ЧТСТ дает возможность творчески высказываться, и делать это громко, профессионально. И важно вот еще что: в современном танце — и в Театре современного танца — нет границ. Там все можно, там есть место эксперименту, и, самое главное, там есть уважение к личности и таланту».

А вот постоянной сценической площадки у театра пока нет. Зал в ДК на Новороссийской на капремонте: нужен демонтаж сцены, замена коммуникаций, будет уложен специальный хореографический пол — и это только малая часть всего, что предстоит сделать, говорит Марина Кравчук. Поэтому в предстоящем сезоне поклонникам ЧТСТ снова придется «попутешествовать» вслед за любимыми артистами.

«Наша излюбленная площадка в „Манекене“ пока на ремонте. Значит, минус одна. К тому же надо учитывать особенность ЧТСТ — спектакли хореографические, в них много движения, работы с телом, и под наши задачи необходимо спецоборудование. Либо, как в случае с грядущей премьерой Ольги Николаевны Поны, нужна камерная площадка, где нет особо выделенной сцены, где зритель сидит почти напротив артиста, глаза в глаза — и поэтому малая сцена драмы. Мы очень любим выступать в Молодежном театре и в учебном театре „Дебют“ в институте культуры — площадка очень хороша и по формату, и по обеспечению. Мы любим Камерный театр. Иногда мы выступаем в НХТ — там мы подходим под формат, но у нас очень мало спектаклей, которые могут в эту сцену поместиться».

Впрочем, разные площадки тоже могут идти на пользу, говорит хореограф Юлия Репицына:

«Каждая площадка специфична, оригинальна, и спектакль, переходя из одного театра в другой, всегда подстраивается под площадку: под размер сцены, глубину сцены, расположение кулис и так далее».

Но все же поклонники ждут момента, когда смогут поздравить любимый театр с новосельем. И попросить в подарок новый спектакль.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что челябинские театры начинают выходить из отпусков и какие спектакли можно будет увидеть в августе.