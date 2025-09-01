Челябинский оперный театр откроет сезон в Москве постановкой «Петр Первый»

Показ пройдет 9 сентября на фестивале «Видеть музыку»

Челябинский театр оперы и балета станет участником десятого фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», который пройдет в Москве. 9 сентября коллектив представит свой новый спектакль «Петр Первый» на сцене театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль объединит более 20 музыкальных театров России и стран СНГ, и за три месяца на сценах музыкальных театров Москвы будет показано свыше 40 спектаклей. В программе фестиваля представлены постановки театров из Башкирии, Бурятии, Удмуртии, Республики Коми, Чувашии, а также музыкальные театры Узбекистана и Республики Беларусь.

Челябинский театр представит оперу «Петр Первый» Михаила Богданова в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова. Труппа покажет ключевые события в жизни императора: поражение под Нарвой и победы под Полтавой и у мыса Гангут. Масштабные декорации и костюмы, созданные по эскизам народного художника России Вячеслава Окунева, помогут зрителям погрузиться в атмосферу XVIII века. Оперу дополняют три балетные сцены, поставленные заслуженным артистом России Игорем Колбом.

Мировая премьера спектакля «Петр Первый» состоялась в марте этого года, после чего постановка была показана на фестивале «История Отечества на оперной и балетной сцене» в Республике Марий Эл. За создание этого уникального произведения композитор Михаил Богданов и режиссер Иркин Габитов были удостоены медалей «За вклад в развитие Челябинской области».

После показа в Москве оперу «Петр Первый» смогут увидеть и жители Челябинска: 21 сентября спектакль завершит программу II Фестиваля мировых премьер музыкальных театров России.