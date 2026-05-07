Скалолазка Елена Красовская из Миасса выступит на этапе Мировой серии в Китае

Ей предстоит побороться за награды в дисциплине «лазание на трудность»

Завтра, 8 мая, в китайском городе Уцзян стартует этап Мировой серии по скалолазанию. В составе российской сборной на соревнованиях выступят восемь спортсменов, среди них и скалолазка из Миасса Елена Красовская. Ей предстоит побороться за награды в лазании на трудность, сообщает Федерация скалолазания России.

Накануне российские спортсмены приняли участие в этапе Мирового тура в китайском городе Кецяо. Там наши соотечественники соревновались в дисциплине «боулдеринг». Теперь настал черед выявить сильнейших скалолазов мира в категориях «лазание на трудность» и «лазание на скорость».

Елене Красовской и ее товарищам по команде предстоит показать свои силы на международной арене в дисциплине «лазание на трудность» — одной из самых зрелищных и технически сложных в скалолазании. Помимо нее, сборную России представят Виктория Мешкова, Дмитрий Факирьянов и Владислав Шевченко.

Скоростные забеги, в свою очередь, потребуют от участников максимальной взрывной силы и концентрации. Здесь за российскую команду выступят Елизавета Иванова, Милана Мельниченко, Иван Земляков и Кирилл Колдомов.

Напомним, что в марте этого года Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила 11 российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Среди них оказалась и Елена Красовская.